Судьи премии отметили его роль в "Игре в кальмара", где актер сыграл пожилого участника под номером 001, страдающего неизлечимой болезнью.

77-летний актер сериала "Игра в кальмара" О Ен Су стал первым корейцем, получившим награду кинопремии "Золотой Глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в драме Netflix.

Результаты голосования Голливудской ассоциации иностранной прессы были объявлены ночью 10 января на официальном сайте премии.

Судьи отметили его роль в "Игре в кальмара", где актер сыграл пожилого участника под номером 001, страдающего неизлечимой болезнью. По сюжету, пенсионер согласился поучаствовать в соревновании из-за того, что врачи нашли у него опухоль мозга. В первом сезоне его якобы убивают во время одного из квестов, поэтому О Ен Су ненадолго исчезает с экранов. Однако уже в последней серии зрителям рассказывают, что дедушка на самом деле не жертва, а организатор смертельной игры.

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Раньше талант актера отмечали на родине. В частности, ему присудили награды театральной премии Dong-A (1979), премии Baeksang Arts Award (1994) и Национальной театральной ассоциации Кореи за лучшую мужскую роль, сообщается на сайте "Золотого Глобуса".

О Ен Су родился 1 октября 1944 года, а уже в 19 лет дебютировал на сцене театра. За его плечами более 200 проектов, однако самая громкая слава ждала артиста после участия в "Игре в Кальмара".

Ранее УНИАН писал, что в американском городе Лос-Анджелес в ночь с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 января, в отеле прошла церемония награждения 79-й кинопремией "Золотой глобус" 2022: список победителей.

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