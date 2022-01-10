Лучшим признали режиссера, который работал над фильмом "Власть пса".

В американском городе Лос-Анджелес в ночь с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 января, в отеле прошла церемония награждения 79-й кинопремией "Золотой глобус" 2022.

Онлайн-трансляции церемонии не было, мероприятие было похоже на частную вечеринку, а победителей назвали на странице Golden Globe Awards в Twitter.

Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил Уилл Смит за работу в фильме "Король Ричард", а в номинации лучшая женская роль в драме победила Николь Кидман, сыгравшая в ленте "Быть Рикардо".

"Золотой глобус" в номинации лучшая мужская роль в комедии/мюзикле получил Эндрю Гарфилд за работу в фильме "Тик-так, бум!", а титул лучшая женская роль в комедии/мюзикле достался Рэйчел Зеглер, сыгравшей в ленте "Вестсайдская история".

Победители премии "Золотой глобус" 2022 – лучшие фильмы:

Лучшая драма – "Власть пса";

Лучшая комедия/мюзикл – "Вестсайдская история";

Лучший фильм на иностранном языке – "Сядь за руль моей машины" (Япония);

Лучший анимационный фильм – "Энканто" (студия Disney).

"Золотой глобус" 2022 – лучшие сериалы:

Лучший драматический сериал – "Наследники";

Лучший комедийный сериал – "Хитрости".

Читайте такжеЦеремонию вручения почетных премий "Оскар" отложили из-за распространения "Омикрона"В номинации лучший режиссер победу одержал Джейн Кэмпион, который работал над драмой "Власть пса".

Лучшей признали композицию Билли Айлиш "No Time To Die", которая прозвучала в фильме "007: Не время умирать".

В номинации лучшая оригинальная музыка одержала победу музыка к "Дюне", написанная немецким композитором Хансом Циммером.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2022 не будет.

Справка УНИАН. Премию "Золотой глобус" с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Победителей выбирают путем голосования, в котором принимают участие 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

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