Вышел первый тизер романтического триллера 'Верити' по роману Колин Гувер

Кинокомпания Amazon MGM Studios показала первый тизер психологического романтического триллера "Верити" (Verity), снятого по одноименному роману американской бестселлер-писательницы Колин Гувер (ранее были экранизированы ее книги "Если любишь, отпусти", "Сожалею о тебе", "Воспоминания о нем").

На этот раз в центре сюжета окажется писательница Лоуэн Эшли, которой очень нужна работа. И вдруг с ней связывается Джереми Кроуфорд, чья жена – автор бестселлеров Верити Кроуфорд, которая из-за таинственного несчастного случая не может завершить свою успешную серию книг. Джереми просит Лоуэн завершить серию, и во время работы над ней она находит рукопись, которая вызывает вопросы относительно психологического благополучия Верити и возможных связей с ее публикациями.

Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон ("Материалисты", "Мадам Паутина", франшиза "50 оттенков серого"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные", франшизы "Дьявол носит Прада", "Дневники принцессы") и Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Гнев человеческий", "Западня", "Рейс навылет").

Также одну из ролей в фильме исполнила американская балерина украинского происхождения Ирина Дворовенко.

Снял картину американский режиссер Майкл Шоуолтер, наиболее известный по биографической драме "Глаза Тэмми Фэй", которая в 2022 году получила два "Оскара" – в категориях "Лучшая актриса" для Джессики Честейн и "Лучший грим и прически". Также он снял романтическую комедию "Мысли о тебе" с Энн Хэтэуэй (2024).

