В тот день Кристина Риччи находилась в Румынии. У нее как раз заканчивались съёмки.

Звезда сериала "Уэнздей" Кристина Риччи вспомнила свое утро 24 февраля. Тогда она находилась в Румынии вместе со съёмочной группой. Актриса призналась, что боялась умереть. У нее был страх того, что Россия ударит по одной из украинских атомных станций, после чего начнется распространение радиации. Подробнее Риччи рассказала в интервью CheatSheet:

"Я помню то утро в 4 часа, когда все ждали в гостиной, покидая Румынию. Ребята были истощены. Я была разгневана, потому что была уверена, что где-то рядом с нами разбомбят атомную электростанцию, и мы все погибнем. Я помню это чувство, будто мы убегали. Мы выбирались оттуда".

По ее словам, главная героиня сериала Дженна Ортега также переживала подобные волнения. Кристина Риччи добавила, что данная ситуация очень сплотила съёмочную бригаду.

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"Все было закрыто, ты ничего не можешь сделать. Такое ощущение, что мы что-то испытали. Я ношу это как знак уважения сейчас. Я не могу сравнить это ни с чем другим", - сказала актриса.

О сериале "Уэнздей"

Американский сериал "Уэнздей" Тима Бертона в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами вышел 23 ноября. За две недели он побил рекорды по просмотрам, а танец Уэнздей завирусился в TikTok.

Напомним, как сериал "Уэнздей" стал новым хитом Netflix и будет ли 2 сезон.

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