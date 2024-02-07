В украинский прокат фильм "Тихое место: День первый" выйдет 27 июня 2024 года.

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма ужасов "Тихое место: День первый" (A Quiet Place: Day One), являющегося приквелом хитовых фильмов 2018 и 2020 года.

Как можно догадаться по названию, фильм будет рассказывать о первых днях ужасного вторжения загадочных кровожадных инопланетных монстров на Землю, которые не видят, но очень хорошо слышат. Оказавшись лицом к лицу перед невиданной доселе угрозой, людям придется выбирать: приспособиться к потустороннему злу или стать его добычей.

Главные роли в фильме исполнили Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы"), Джозеф Куинн (сериал "Очень странные дела", фильм "Оверлорд") и Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз", "Стражи галактики", "Шазам!"). Последний повторил роль "человека с острова", которого зрители уже могли видеть во второй части франшизы.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Майкл Сарноски, это его вторая полнометражная работа после расхваленного критиками артхаусного триллера "Свинья" 2021 года с Николасом Кейджем в главной роли.

В то же время Джон Кразински, автор франшизы и режиссер первых двух фильмов, в приквеле стал соавтором истории и продюсером.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм "Тихое место: День первый" выйдет 27 июня 2024 года.

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