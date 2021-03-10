Хит под названием Blinding Lights канадского певца The Weeknd стал первым в истории, который продержался в первой десятке рейтинга Billboard Hot 100 в течение года.
Читайте такжеПоявился совместный клип диджея Кельвина Харриса и The Weeknd на песню Over Now"С момента запуска культового чарта 4 августа 1958 года ни одной песне, которая оставалась бы в топ-10 в течение целых 52 недель, до сих пор не было. Конечно, Weeknd не получил номинации на «Грэмми», на которую надеялся, но такой успех Blinding Lights, возможно, является более значительной победой», – пишет издание Consequence of Sound.
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