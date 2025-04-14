Премьера нового южнокорейского триллера на Netflix состоялась 4 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый южнокорейский сериал "Карма", который уже получил популярность среди киноманов. В сети картине, которая по жанру является триллером, пророчат большой успех и считают, что она даже может стать такой же хитовой, как и нашумевшая "Игра в кальмара", пишет издание NDTV.

В последнее время южнокорейские сериалы становятся все популярнее в мире и бьют рекорды по количеству просмотров картин. Остросюжетный новый сериал от Netflix увидел свет 4 апреля этого года. Но даже за такое короткое время после премьеры его уже успели назвать "самым потрясающим триллером всех времен", а также сюжет новинки считают "сумасшедшим".

Сериал рассказывает о шести людях, судьбы которых неожиданно переплелись из-за ужасного преступления. В главных ролях снялись Пак Хе Су, Шин Мин А и Ли Хи Джун. Кстати, Пак Хэ Су стал известным на весь мир благодаря роли в "Игре в кальмара", где он сыграл Чо Сан У (игрока 218), близкого знакомого главного героя.

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"Карма" состоит из одного сезона, в который вошло шесть серий. В картине рассказывается о шести героях. Теперь каждый из них столкнется со своим темным прошлым и взглянет в глаза жестокой правде, а один из героев умрет, чтобы разорвать цикл случайностей. На Rotten Tomatoes новая картина получила высокую оценку - 80% одобрения от кинокритиков.

Сериал начинается со сцены, показанной в трейлере: мужчину с сильными ожогами привозят в больницу. Когда он называет свое имя врачу, она понимает, что трагедия, которая произошла с пациентом - это тайна, вокруг которой будет развиваться сюжет картины. После этой сцены события переносятся на 15 дней назад и постепенно зрителям становится понятно, как шесть героев связаны между собой, и что произошло с тем мужчиной.

На Rotten Tomatoes новая картина получила высокую оценку - 80% одобрения от кинокритиков.

Напомним, Netflix снимет сериал "Гордость и предубеждение". Стало известно, кто сыграет главных героев и где будут происходить съемки новой экранизации известного романа. Создатели сериала отмечают, что это будет классическая адаптация романа, которая еще больше влюбит в творчество Джейн Остин.

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