Актриса призналась, что всегда чувствовала себя "чудачкой".

Британская актриса Белла Рамзи, наиболее известная по сериалам "Игра престолов" и "Последние из нас", украсила обложку британского Vogue. В интервью для издания 21-летняя звезда призналась, что у нее диагностировали аутизм.

Как поделилась она с Vogue, диагноз медики поставили ей во время ее участия в первом сезоне "Последних из нас". Тогда съемки проходили в Канаде. Один из ее коллег заметил, что у актрисы есть симптомы аутизма, поскольку у его дочери такое же психологическое расстройство. После общения с мужем Рамзи обратилась за помощью к медикам и прошла обследование, в результате которого было установлено, что у нее аутизм.

В то же время артистка призналась, что всегда подозревала, что у нее может быть аутизм. По ее словам, еще во времена учебы в школе она чувствовала себя "чудачкой" и "одиночкой". Ей больше нравилось проводить время со взрослыми, а также она была гиперчувствительной к мимике и языку тела других людей.

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Знаменитость говорит, что аутизм не портит ей жизнь, а наоборот даже положительно влияет на ее актерское мастерство. Это расстройство сделало ее более внимательной к другим людям и помогло получить новые навыки. Сама Белла называй свой диагноз "освобождением".

"Диагноз позволяет мне идти по миру с большим снисхождением к себе из-за того, что я не могу выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут делать все остальные. Я всегда наблюдала за людьми и училась у них. Необходимость больше учиться вручную тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими, помогла мне в актерской игре", - рассказала британка.

К слову, Рамзи сыграла в сериале "Последние из нас", снятом по мотивам известной видеоигры, девочку Элли. Уже 14 апреля на экраны выйдет второй сезон картины. Также актриса известна по роли Лианны Мормонт в культовом сериале "Игра престолов".

Отметим, что артистка идентифицирует себя как небинарная личность. Это люди, которые не называют себя ни женщиной, ни мужчиной. Обычно они просят, чтобы в обращении к ним использовали местоимения "они", "мы". Однако сама Белла ранее в интервью для The New York Times отметила, что не переживает из-за этого и для нее неважно, какие местоимения используют в отношении нее.

Напомним, ранее у Канье Уэста обнаружили новое психическое расстройство. Рэпер долгое время думал, что у него биполярное расстройство, но после обследования медики диагностировали у артиста аутизм. Знаменитость рассказал, какие у него есть симптомы расстройства и как они влияли на его родных.

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