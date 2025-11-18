Актеры привыкли играть родственников.

Кит Харрингтон и Софи Тернер, которые много лет играли сводных брата и сестру Джона Сноу и Сансу Старк в "Игре престолов", снова встретились на съемочной площадке.

Как пишет The Independent, в новом готическом хорроре "The Dreadful" их персонажи вступают в романтические отношения, что стало настоящим вызовом для обоих актеров. 38-летний Харрингтон признался, что чувствовал себя очень странно, ведь зрители привыкли воспринимать их как семью.

Тернер сначала даже не осознала масштаб романтической линии - она прислала партнеру сценарий, не дочитав, насколько близкими должны быть их герои. Когда пришло время снимать первый поцелуй, оба назвали сцену неудобной и отвратительной. Харрингтон шутил, что для кадра ему пришлось стать на коробку из-под яблок, чтобы сравняться с Тернер в росте.

Фильм режиссера Наташи Кермани рассказывает об Анне (Тернер), чья спокойная жизнь рушится с появлением таинственного незнакомца, которого играет Харрингтон. Несмотря на сложный старт, актеры признались, что работа над фильмом вернула им ощущение старой дружбы. Харрингтон отметил, что их связь на съемочной площадке полностью возродилась, и он радовался возможности снова работать рядом с Тернер.

Напомним, недавно появился трейлер новой экранизации "Грозового перевала", в которой сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди.

