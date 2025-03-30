Лента является адаптацией романа Томаса Пинчона "Уайнленд" 1990 года.

Кинокомпания Warner Bros. показала трейлер фильма "Одна битва за другой". Главную роль в черной комедии режиссера "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона сыграл знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо.

В съемках также приняли участие Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Регина Холл, Теяна Тейлор и Чейз Инфинити. Новая картина является экранизацией романа Томаса Пинчона "Уайнленд" 1990 года. Андерсон, кроме того, что срежиссировал картину, написал к ней сценарий и выступил продюсером вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером.

Кстати, это первая главная роль Ди Каприо после "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе, который номинировали на кинопремию "Оскар", и первая его совместная работа с этим режиссером. У Андерсона уже есть опыт в адаптации книг Пинчона. В частности, он снимал комедию "Врожденный порок" 2014 года с Хоакином Фениксом, а также историческую драму "Лакричная пицца" 2021 года. Лента получила три номинации на премии "Оскар".

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Как пишет издание Variety, "Лакричная пицца" так и не смогла возместить свой бюджет в 40 миллионов долларов, несмотря на положительные оценки критиков. А что касается фильма "Одна битва за другой", то это самый дорогой проект режиссера с его 140-миллионным бюджетом.

По сюжету события в картине, в отличие от книги, происходят в XXI веке. Ди Каприо в фильме перевоплотился в Боба Фергюсона - сумасшедшего революционера, который пытается спасти свою дочь. Группа бывших революционеров снова собираются вместе, чтобы помочь главному герою найти его дочь.

В трейлере изображен момент, как Фергюсон звонит своим союзникам и просит у них о помощи. После этого он возглавляет команду революционеров и начинает подготовку к борьбе со своими врагами.

Премьера ленты в мировом прокате была запланирована на август 2025 года, но сейчас стало известно, что ее перенесли на 26 сентября.

Напомним, ранее вышел трейлер нашумевшего вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином. Именно на съемках этой ленты была убита украинский оператор Галина Гатчинс, из-за чего премьера ленты откладывалась.

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