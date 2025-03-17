В следующем году это будет 98-я церемония кинопремии.

Американская киноакадемия объявила дату проведения одного из важнейших событий в мире кинематографа - церемонии награждения премии "Оскар". Об этом сообщает издание The Guardian.

Стало известно, что в следующем году мероприятие состоится 15 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби. "Оскар" начнется в 16:00 по местному времени, то есть 02:00 - по киевскому.

Также организаторы сообщили, что комик, продюсер и лауреат премии "Эмми" Конан О'Брайен вернется в качестве ведущего после успешного проведения нынешнего шоу.

Видео дня

"Мы рады тому, что О'Брайен снова появится на церемонии вместе с продюсерами телешоу Джеффом Россом и Майком Суини, а также исполнительными продюсерами Раджем Капуром и Кэтти Муллан. В этом году они создали чрезвычайно интересное и визуально потрясающее шоу, которое отметило наших номинантов и мировое киносообщество самым красивым и впечатляющим способом. Для нас большая честь работать с ними снова", - отметили организаторы "Оскара".

Интересно, что сам О'Брайен уже отреагировал на решение американской киноакадемии и в шутку ответил на это.

"Единственная причина, по которой я буду вести церемонию "Оскар" в следующем году, заключается в том, что я хочу услышать, как Эдриан Броуди закончит свою речь", - прокомментировал комик, вспомнив самую длинную благодарность актера Эдриана Броуди за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист".

Напомним, ранее УНИАН писал о всех победителях премии "Оскар-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: