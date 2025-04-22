Знаменитость поблагодарил воинов за защиту не только Украины, но и всего мира.

Американский актер Шон Пенн, известный своей поддержкой Украины во время войны, посетил Украину. В частности, артист встретился с бойцами 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком.

После встречи с украинскими военными звезда Голливуда записал эмоциональное видеообращение к ним, чтобы лично выразить поддержку и поблагодарить за защиту. Трогательный ролик с участием знаменитости распространили на странице полка в Facebook. На видео актер показался в комнате, на стене которой висела карта Украины с шевронами защитников.

Он поблагодарил воинов и отметил, что сейчас они защищают не только Украину, но и весь мир. Во время последнего визита в Украину Пенн подчеркнул, что независимо от политической ситуации в мире, он не предает свое убеждение, что украинцы являются примером мужества и достоинства.

"Это Шон Пенн, американец, и я хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы являетесь лучшими из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Спасибо вам", - обратился к бойцам кинозвезда.

Отметим, что это уже четвертый визит Пенна в Украину с 2022 года. За это время артист не только документировал последствия террора россиян в нашей стране, но и встречался с военными неоднократно и призывал весь мир на мероприятиях за рубежом поддерживать наш народ. За более чем три года актер стал настоящим другом Украины, за что получил награду от Владимира Зеленского.

Президент вручил ему орден "За заслуги" III степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также весомый вклад в популяризацию Украины в мире. В 2023 году на кинофестивале в Берлине знаменитость представил ленту "Суперсила", которую создал вместе с Аароном Кауфманом, в которой они рассказали о полномасштабном вторжении оккупантов в Украину.

Напомним, ранее Шон Пенн встретился с мамой погибшего пилота "Джуса". Женщина поделилась совместным фото с голливудским артистом. Она поблагодарила его за поддержку Украины и рассказала, что Пенн вдохновляется украинским народом и восхищается нашим мужеством.

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