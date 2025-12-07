7 декабря есть много интересных обычае и запретов для девушек.

У украинцев 7 декабря будет насыщенным днем, ведь мы отмечаем не один праздник в Украине. У наших предков было немало поговорок о сегодняшней дате. Главное международное событие дня посвящается работникам авиации.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Христианского писателя Амвросия Медиоланского вспоминают по новому стилю. Ему молятся об успехе в труде учителя, преподаватели, тренера и другие педагоги.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю мы рассказывали ранее - это дата памяти мученицы Екатерины Александрийской и День ангела Екатерины.

Какой сегодня праздник в мире

В Международный день гражданской авиации поздравления получают сотрудники авиационной сферы. К ним относятся пилоты, бортпроводники, инженеры, диспетчера и многие другие люди, без которых не обходится ни один полет.

Другие всемирные праздники сегодня это День сахарной ваты, День "Напиши письмо", День барокко.

Какой сегодня праздник в Украине

7 декабря официально празднуется День местного самоуправления. С ним поздравляют работников областных, городских, сельских советов - тех самых людей, которые занимаются решением проблем общины.

Есть также необычное культурное событие сегодня - праздник День украинского платка. Этот предмет гардероба ранее был обязательным для замужних украинок. Сегодняшнее торжество посвящено мастерству изготовления и завязывания украшения. Девушки примеряют традиционные платки и делают красивые фото для соцсетей.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена к этой даты уже стояли метровые сугробы снега, что отражают погодные приметы:

сильный снегопад сулит мокрый декабрь;

если ударил мороз, то и на Рождество похолодает;

ясное небо указывает на холодную зиму;

пошел дождь - весь декабрь будет с частыми оттепелями.

Обычаи дня включали подготовку к зимним праздникам, проверку запасов и квашение капусты. В старом стиле праздник 7 декабря назывался Катеринин день и считался женским торжеством. Девушки собирались на посиделки, сплетничали и гадали на любовь.

Что нельзя делать сегодня

Особых запретов на работу в этот день нет. Но несчастливым знаком в праздник сегодня считается горевать, жалеть себя и жаловаться на судьбу, а также желать беды другим. Считается, что негативные люди притянут к себе 40 дней несчастий. Также не рекомендуется мыть голову незамужним девушкам, иначе будут проблемы в личной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: