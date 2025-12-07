Пошаговая инструкция, как рассаживать и перемещать в другой вазон цветок женское счастье.

Спатифиллум - это популярное комнатное растение, которое часто выбирают за неприхотливость в уходе. В народе оно больше известно под названием цветок женское счастье.

Чтобы за ним ухаживать, нужно придерживаться простых правил - регулярно поливать, не подставлять под прямые солнечные лучи и пересаживать. Именно последний пункт у многих вызывает трудности. Мы разобрались, какая земля нужна для спатифиллума и как часто его пересаживают.

Когда пересаживать спатифиллум

Как пишет издание southernliving, это растение не отличается постоянным активным ростом. Между пересадками может проходить от двух до пяти лет. Не стоит спешить с этой процедурой, поскольку корни женского счастья предпочитают более тесное пространство в вазоне.

Однако есть признаки, по которым можно определить, как часто пересаживать спатифиллум на вашем подоконнике. Во-первых, на это могут указывать корни, которые пролезли наружу через дренажные отверстия в горшке. Во-вторых, когда растению мало места, оно замедлится или остановится в росте. Листья могут начать желтеть из-за нехватки питательных веществ в почве, а новые - не будут нарастать.

Обратите внимание и на землю. Если она быстро пересыхает после полива, стала твердой и плохо пропускает воду, значит - пора.

Как пересаживать спатифиллум

Для начала стоит отметить, когда лучше пересаживать спатифиллум. Для этого подходит конец зимы и начало весны (с февраля по март). Это период, когда активный рост только начинается и растение сможет быстрее восстановиться. Во время цветения его лучше не трогать, поскольку это вызовет стресс.

Для пересадки очень важно правильно выбрать вазон. Он должен быть больше нынешнего примерно на 2,5-5 см, но не более. В слишком большом горшке будет задерживаться влага и начнут гнить корни.

За несколько часов до пересадки цветок нужно полить, чтобы было проще разрыхлить почву. Дно нового горшка наполняем свежей почвенной смесью, которая предназначена для спатифиллумов.

Поверните горшок на бок, сожмите или постучите по нему, чтобы было легче вынимать растение. Затем нужно убрать как можно больше старого грунта и чистым секатором срезать поврежденные или подгнивающие корни.

Помещаем женское счастье в новый горшок так, чтобы корневой ком оказался примерно на 2,5–5 см ниже края. Вокруг насыпаем землю и слегка утрамбовываем, чтобы заполнить воздушные карманы.

Далее обильно поливаем и убираем на место с ярким рассеянным светом.

Как рассадить вазон женское счастье

Вместо пересадки растения с одного горшка в другой, можно разделить его на несколько спатифиллумов маленького размера. Для этого достаем цветок из горшка, удаляем лишнюю землю и разделяем корневой ком руками или ножом полам. Каждая часть должна иметь здоровую листву и неповрежденные корни, чтобы выжить. Пересаживаем их в отдельные горшки со свежей почвой и поливаем.

После помещения в новый горшок спатифиллум может испытать шок. Он будет длиться до двух недель. Если после пересадки растения в новый горшок вы заметили увядание, пожелтение или опадение листьев, стоит перейти на более щадящий уход. Нужно реже его поливать и тщательно защищать от прямого солнца.

Когда растение адаптируется к новой обстановке, можно перемещать на постоянное место.

