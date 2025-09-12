Певец воссоздал с известной актрисой памятные моменты своих отношений с женой.

Известный британский певец Эд Ширан выпустил новый клип на песню Camera, в котором снялась звезда сериала "Бриджертоны". За основу сюжета артист взял настоящую историю отношений со своей возлюбленной.

Ширан презентовал свой восьмой альбом Play, а с ним и новый сингл Camera, в котором певец рассказал о своей истории любви. Изначально Эд планировал использовать для клипа домашние видео, которые он снимал со своей женой. Однако, позже принял решение не выносить личное на всеобщее обозрение.

"Моя оригинальная идея для музыкального видео Camera заключалась в использовании частных домашних видеозаписей ключевых моментов наших отношений с Черри. Но, как вы знаете, мы очень частная пара, и некоторые вещи мы хотели оставить только для себя", - признался Эд Ширан у себя в Instagram, анонсируя клип.

Поэтому певец взял за основу клипа реальную историю любви со своей партнершей Черри Сиборн, однако воспроизвести эти моменты на экране ему помогла профессиональная актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафны Бриджертон в сериале Netflix.

В официальном музыкальном клипе, режиссером которого стал Эмиль Нава, изображаются ранние этапы романтических отношений: от первого свидания до момента признания в любви. Еще большей интимности добавило то, что видео вышло в вертикальном формате и было снято полностью на iPhone.

