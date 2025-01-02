Уже известно, когда ожидать продолжения нашумевшего сериала.

В конце декабря платформа Netflix представила второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который побил мировой рекорд и возглавил чарты в 93 странах, а сейчас появились первые подробности о третьем сезоне. В сети показали первый тизер новой части картины.

Один из самых популярных в мире сериалов стал любимым у миллионов людей по всему миру. Первая часть истории об играх на выживание вышла на экраны в 2021-м. Долгое время поклонники ожидали продолжения, которое стало доступным к просмотру в 2024 году. Однако третью часть придется ждать не так долго. Создатели картины заявили, что премьера третьего сезона состоится уже в 2025 году.

Режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказывал, что третья часть станет последней для сериала. В нем завершится история игрока 456 и станет известно, удастся ли ему победить в борьбе с создателями смертельной игры.

Платформа Netflix опубликовала тизер третьего сезона 1 января на официальной странице на YouTube и отметила в подписи: "Все поприветствуйте Чхоль Су. "Игра в кальмара 3" выходит в 2025 году".

Дату релиза третьего сезона в компании пока не раскрывают. Однако поговаривают, что премьера состоится летом, а именно 27 июня. Другой YouTube-канал Screen Culture запостил более длинный тизер сериала. На видео видно, что главный герой в третьем сезоне продолжит борьбу с создателями игры на выживание, а также в конце ролика есть анонс, что именно летом этого года выйдет финальная часть сериала.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли смотреть 2 сезон "Игры в кальмара". Что говорят критики о новой части и о чем сериал - читайте в материале УНИАН.

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