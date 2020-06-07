"Средний палец": группа Mozgi представила новый эмоциональный клип (видео)

В новом треке музыканты советуют фанам показывать средний палец всем проблемам и неудачам.

Украинская группа Mozgi представила клип на свой новый трек "Средний палец".

Новым роликом музыканты вспоминают прошлогодний фестивальный разрыв и заодно прощаются со своим альбомом Middle Finger.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале. В видео собраны яркие и эмоциональные моменты с концертов группы, в частности отрывки выступлений на Atlas Weekend.

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"Соскучились?! WE BACK! Не забывайте кто здесь папа и чья команда отбойный молоток! Это M-M-Mozgi!", - прокомментировали музыканты.

В новом треке музыканты советуют фанам показывать средний палец всем проблемам и неудачам.

"Есть волшебный знак!! Проверено, действует, попробуй, станет легче, работает на 100% всем траблам и неудачам, ни людям, ни человекам, а проблемам и затычкам, цепям неурядиц и тормозилова", - отметил Потап на своей странице в Instagram.

Как сообщал УНИАН, украинская группа MOZGI, как и многие знаменитости, не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Коллектив записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.

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