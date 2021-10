Хорошее настроение и эстетическое удовольствие гарантированы: рецензия на фильм "Французский вестник" Уэса Андерсона

28 октября в украинский прокат выходит эксцентричная комедийная драма "Французский вестник" от "Либерти, Канзас ивнинг сан" режиссера Уэса Андерсона – одного из ярчайших представителей современного независимого кино Америки. УНИАН уже успел посмотреть долгожданную новинку и готов поделиться с читателями, почему на фильм обязательно стоит сходить в кинотеатр.

Комедийная драма Уэса Андерсона с неприлично длинным названием "Французский вестник" от "Либерти, Канзас ивнинг сан" / The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun должна была выйти на экраны еще в 2020 году. Уже тогда, с момента выхода предыдущего игрового фильма Андерсона "Отель "Гранд Будапешт", прошло целых пять лет, а потому фанаты его творчества и просто ценители хорошего кино сгорали от нетерпения. Однако пандемия внесла свое коррективы, а потому мировая премьера "Французского вестника" состоялась лишь летом 2021 года на Каннском кинофестивале. До кинотеатров картина начала добираться только сейчас, и УНИАН посчастливилось посмотреть новинку одними из первых в Украине. Спешим поделиться своими впечатлениями, максимально без спойлеров.

Уэс Андерсон дебютировал как режиссер в 1996 году криминальной комедией "Бутылочная ракета", и уже тогда начал формироваться его узнаваемый стиль – яркая картинка, трагикомичные персонажи, часто бунтари, психи или непонятые гении, попадающие в нелепые ситуации, и потрясающий актерский состав.

Из одного фильма режиссера в другой дружно кочуют Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Эдриен Броуди, Джейсон Шварцман, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Фрэнсис Макдорманд, Сирша Ронан, Леа Сеаду, Анжелика Хьюстон и многие другие. Некоторые из них также помогают со сценарием, музыкой, продюсированием, да и вообще – чем смогут. Словом, Андерсону уникальным образом удалось собрать вокруг себя целую плеяду талантливых самобытных личностей, и каждая новая работа режиссера – от "Академии Рашмор" и "Семейки Тененбаум" до "Водной жизни Стива Зиссу", "Королевства полной луны" и "Отеля "Гранд Будапешт" – словно посиделки старых добрых друзей, оставляющие у зрителя после просмотра теплое послевкусие. Вот и "Французский вестник" не стал исключением.

На этот раз события фильма, который сам Андерсон характеризует как "любовное письмо журналистам", вращаются вокруг общественно-политического еженедельника "Французский вестник" – отделения американской газеты "Либерти, Канзас ивнинг сан", расположенного в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе во второй половине ХХ века. Для режиссера этот фильм в какой-то мере можно назвать личным – прототипом редакции "Французского вестника" стал американский еженедельник The New Yorker, преданным поклонником которого Андерсон является еще со школьных времен. Некоторые персонажи даже имеют реальных прототипов, а события, описанные в фильме, вдохновлены статьями издания.

На самом деле, помимо редакционной сюжетной линии, в фильме раскрываются еще три истории, связанные с публикациями в газете. И здесь Андерсон выбрал довольно интересный формат подачи – по сути, главным героем каждой истории является журналист, помещенный в сюжет не как просто наблюдатель, а, скорее, как непосредственный участник.

Стоит отметить, что Андерсону удалось сделать так, что каждая сюжетная линия по-своему интересна. Вот вам до абсурдная и одновременно такая жизненная история заключенного психиатрической клиники в исполнении Бенисио дель Торо (он будто создан для этой роли), который находит свою музу в лице надсмотрщицы учреждения, а та – с удовольствием ему позирует обнаженной. И да, здесь Леа Сеаду, персонаж которой не особо эмоционален, сыграла куда убедительнее и ярче, чем в недавнем "Бонде", где она полфильма натужно страдала и обливалась слезами.

А вот – студенты во главе с Тимоти Шаламе отстаивают свои права. Пожалуй, это самая драматичная, серьезная и социально актуальная история из трех.

В заключительной части Андерсон отправляет зрителя в еще одно абсурдное путешествие – необычный полицейский участок, главной знаменитостью которого является шеф-повар, разработавший изысканное меню для полицейских и заключенных. В этой части особо порадуются ценители анимационного творчества Андерсона.

С другой стороны, некоторым зрителям может показаться немного сложным для восприятия такое обилие сюжетных линий и поворотов. Тем не менее, разбивка фильма на несколько отдельных рассказов как раз весьма удачное решение – вполне вероятно, если бы Андерсон решил посвятить каждому из них отдельный фильм, могло быть скучновато.

Некоторым же зрителям тяжело свыкнуться с фактом, что каждому актеру будет уделено не так уж много экранного времени. Ведь, как часто бывает у Андерсона, помимо целой когорты "старых знакомых", в фильме традиционно появились несколько новых громких имен – Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Бенисио дель Торо, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Лина Кудри и другие. Кто знает, возможно, кто-то из них в будущем пополнит "семью Андерсона".

Но здесь мы бы посоветовали не зацикливаться, например, только на Шаламе и не огорчаться, что, например, Дефо пробудет на экране в общей сложности максимум минуту. В этом, пожалуй, особый талант Андерсона – даже за очень скромный промежуток экранного времени раскрывать целое множество ярких персонажей.

Еще один интересный момент – большинство зрителей помнят Андерсона как потрясающего колориста. Его фильмы традиционно наполнены полным набором сочных красок, сложными декорациями и запоминающимися образами. Здесь же большая часть фильма – в черно-белом цвете. Так что теперь зрители узнают, что и в такой цветовой гамме у Андерсона получается создавать невероятные сцены.

В целом, новый фильм Андерсона, возможно, нельзя назвать его лучшей работой в плане сюжета и раскрытия персонажей, но он однозначно выдался на привычном высоком уровне. Картина точно понравится фанатам творчества режиссера, но и "новичками" тоже будет интересна. Фильм длится почти два часа, но он невероятно легкий, добрый, забавный, порой нелепый и яркий, так что время пролетает незаметно, а по завершении вы точно выйдете в хорошем настроении, да еще и получив настоящее эстетическое удовольствие. Ну и, конечно же, картина точно понравится тем, кто любит все французское – там даже часть текста на этом языке.

Критики также положительно оценили "Французский вестник". Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 74% свежести от критиков и 80% одобрения от зрителей, а на Metacritic – 75 баллов от киноэкспертов и оценка 8 из 10 от широкой аудитории.

Марина Григоренко

