В широкий прокат комедия выходит уже этой зимой.

Фильм "Лучшие Выходные" - это комедия, рассказывающая четыре разные истории: о романтических чувствах, которые возникают в самый неожиданный момент, о настоящей мужской дружбе и о семейных ценностях. Всех героев фильма объединяет любовь, музыка, фестиваль и лето. В какой-то момент все пойдет совсем не по плану, но в конце концов каждый найдет гораздо больше, чем искал…

В широкий прокат комедия выходит уже этой зимой - со 2 февраля 2022 года, поэтому успейте окунуться в лето и приключения!

Зрители увидят на экране Киев: атмосферный, вдохновляющий, а порой мрачный и совсем неприветливый - такой же разный, как и герои зажигательной комедии. Создатели сняли потрясающие столичные пейзажи (90% натурных кадров), а лучшие моменты сняли в разгар музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 - такого украинский зритель еще не видел!

Романтические Ганс и Ольга, которых на экране воплощают актеры Элиас Райхерт и Дарья Петрожицкая, успели встретить не только пушистую альпаку и величественного коня в самом центре столицы, но и настоящую женщину-кису.

Сцена с участием VERKA SERDUCHKA & band стала настоящим испытанием для Тараса Денисюка, который сыграл в фильме непоседливого Лесика. Юноше, который впервые получил роль в большом кино, пришлось импровизировать во время диалога со звездой, ведь сцену снимали прямо во время выступления народной любимицы. Что из этого вышло? Узнаем совсем скоро - в кино.

Алине Чебан, исполнительнице роли Алисы, пришлось уничтожить, в буквальном смысле, 4 гитары. Сцена получилась эффектной - Алина так старалась, что даже травмировала колено.

А вот Георгию Хостикоеву пришлось на какое-то мгновение почувствовать себя настоящей рок-звездой и исполнить сингл вживую прямо на сцене Atlas Weekend. В этом ему помог лидер группы EPOLETS Павел Вареница, который согласился адаптировать свою песню Rock is Dead по просьбе режиссера фильма Влада Климчука. Кстати, в фильме прозвучит более 10 новых украинских хитов, а также атмосферная киномузыка, автором которой является Евгений Филатов (The Maneken).

Читайте такжеРуслана презентовала музыкальный фильм "Рождественский Сон"А еще в фильме, даже того не подозревая, поднялись тысячи людей, которые зажигали под саундтрек фильма "Твой день" в исполнении alyona alyona, The HARDKISS, Onuka и Артема Пивоварова, а также во время выступления VERKA SERDUCHKA & band на главной сцене музыкального фестиваля. Создатели призывают идти в кино и искать себя на большом экране.

Безумные приключения и романтические истории могут случиться в любом уголке Украины - нужно лишь выйти из дома, выйти за рамки своих стереотипов. "Лучшие Выходные" именно об этом! Смотрите во всех кинотеатрах Украины с 02.02.2022 года.

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