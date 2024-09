Все эпизоды третьего сезона выйдут одновременно 17 октября 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона хитового юридического "Линкольн для адвоката" (The Lincoln Lawyer).

В новом сезоне сериала успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер, который возвращается в игру после ужасной аварии, берется за дело об убийстве своей давней знакомой, однако в результате оказывается в эпицентре опасного заговора.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона").

Также к своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (франшиза "Крик"), Бекки Ньютон ("Дурнашка Бетти"), Джаз Рэйкол ("Все ненавидят Криса", "Я – Зомби"), Ангус Сэмпсон (франшиза "Астрал") и Яя Дакоста ("Славные парни", "Время").

Все эпизоды третьего сезона "Линкольна для адвоката" выйдут одновременно 17 октября 2024 года на Netflix.

Сериал "Линкольн для адвоката" – что известно

Сериал "Линкольн для адвоката" снят на основе цикла романов Майкла Коннелли. Это уже вторая экранизация этой истории – в 2011 году вышел одноименный фильм с Мэттью Макконахи в главной роли, в его основе лежала одноименная первая книга цикла 2005 года.

Создатели сериала решили положить в основу другие романы цикла: первый сезон, вышедший в 2022 году, сняли по The Brass Verdict, а второй 2023 года – по The Fifth Witness. Третий сезон сняли по пятой книге цикла The Gods of Guilt.

