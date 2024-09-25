Третий сезон сериала "Линкольн для адвоката" выйдет уже в октябре / скриншот с YouTube Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона хитового юридического "Линкольн для адвоката" (The Lincoln Lawyer).

В новом сезоне сериала успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер, который возвращается в игру после ужасной аварии, берется за дело об убийстве своей давней знакомой, однако в результате оказывается в эпицентре опасного заговора.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона").

Также к своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (франшиза "Крик"), Бекки Ньютон ("Дурнашка Бетти"), Джаз Рэйкол ("Все ненавидят Криса", "Я – Зомби"), Ангус Сэмпсон (франшиза "Астрал") и Яя Дакоста ("Славные парни", "Время").

Все эпизоды третьего сезона "Линкольна для адвоката" выйдут одновременно 17 октября 2024 года на Netflix.

Сериал "Линкольн для адвоката" что известно

Сериал "Линкольн для адвоката" снят на основе цикла романов Майкла Коннелли. Это уже вторая экранизация этой истории – в 2011 году вышел одноименный фильм с Мэттью Макконахи в главной роли, в его основе лежала одноименная первая книга цикла 2005 года.

Создатели сериала решили положить в основу другие романы цикла: первый сезон, вышедший в 2022 году, сняли по The Brass Verdict, а второй 2023 года – по The Fifth Witness. Третий сезон сняли по пятой книге цикла The Gods of Guilt.

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