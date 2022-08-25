Вышел дублированный трейлер комедийного детективного триллера "Как они бегут" (See How They Run).
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 29 сентября 2022 года.
События фильма разворачиваются в Лондоне в 1950-х годах. Убийство голливудского режиссера срывает планы по экранизации успешной пьесы. За дело берутся уставший от жизни инспектор Стоппард и задорная новичок констебль Сталкер. Расследуя убийство, они оказываются в центре запутанной детективной истории, которая происходит в гнусно-гламурном подвале театра.
Главные роли в фильме исполнили Сэм Роквелл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Кролик Джоджо"), Эдриан Броуди ("Пианист", "Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт"), Сирша Ронан ("Леди-Берд", "Маленькие женщины", "Отель "Гранд Будапешт"), Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Там где поют раки"), Рут Уилсон ("Темные материи", "Лютер"), Ширли Гендерсон ("На игле", "Ребенок Бриджит Джонс"), Дэвид Ойэлоуо ("Самый жестокий год", "Последний король Шотландии") и другие.
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