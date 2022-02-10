Какая именно роль досталась Броуди не известно.

Знаменитый актер Эдриан Броуди присоединился к актерскому составу приключенческой экшн-комедии под названием "Призрачный".

Вместе с оскароносным Броуди главные роли в ленте сыграют Крис Эванс и Ана де Армас, сообщает Deadline.

Производством фильма занялись Apple и Skydance.

В качестве режиссера ленты выступил Декстер Флэтчер, известный по картине "Рокетмен". Авторами сценария стали Пол Верник и Ретт Риз, работавшие над "Дэдпулом".

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Подробности сюжета не разглашаются. Проект описывается как концептуальный романтический приключенческий фильм.

Дату премьеры также пока не объявили.

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