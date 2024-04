Узнайте, какие сериалы онлайн можно посмотреть сегодня вечером.

Многие украинцы любят после тяжелого рабочего дня отдохнуть вечером "под сериальчик". Это расслабляет и успокаивает, а иногда даже дает возможность узнать много интересного - особенно если смотреть сериалы, основанные на реальных событиях.

Лучшие сериалы - ТОП-5 зарубежного кинематографа

Часто зарубежные сериалы снимают не только ради кассовых сборов, но и для освещения той или иной истории. В нашей подборке собраны самые интересные сериалы именно такой тематики - по отзывам зрителей становится ясно, что посмотреть их точно стоит.

Когда они нас увидят / When They See Us (2019)

Мини-сериал для Netflix, сюжет которого основан на реальных событиях. Это история о пяти чернокожих подростках, которые в 1989 году были приговорены к тюремному заключению за изнасилование девушки в Центральном парке Нью-Йорка. В сериале удачно показан характер каждого из персонажей, а также несовершенство судебной системы США.

Интересный факт: в 2002-м году со всех пятерых молодых людей были сняты обвинения, а власти Америки в 2014-м году объявили, что они получат по 1 000 000 долларов за каждый год заключения в тюрьме.

Чернобыль / Chernobyl (2019)

Вряд ли можно найти человека, который не слышал об этом сериале, но если вы его еще не смотрели - обязательно сделайте это. "Чернобыль" попал в рейтинг "Лучшие сериалы последних лет" и не зря - в нем сценаристам и режиссеру удалось наиболее точно, емко и ярко рассказать о страшных событиях 1986-го года, а также наиболее достоверно воссоздать картину произошедшего в тот злополучный день 26 апреля 1986 года.

Выбывшая / The Dropout (2022)

Сериал о нашумевшей истории с Элизабет Холмс и Theranos - компании, обещавшей настоящую революцию в области медицинского тестирования. Сделать ей этого не удалось, что привело к судебным разбирательствам, ажиотаже в СМИ и обвинениям в сторону Холмс. Всё, что описано в сериале, основано на реальных событиях, поэтому зритель может буквально "залезть" в голову к главному герою и понять его мотивацию.

Оранжевый - хит сезона / Orange Is the New Black (2013–2019)

Если вам нравятся комедийные сериалы, но не хочется окунаться в пучину второсортного юмора, то эта картина точно не заставит разочароваться в выборе. Сериал снят по книге "Оранжевый - хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме" Пайпер Керман, которая отбыла наказание за старую ошибку, а после освобождения написала о том, что происходило с ней в тюрьме.

Сериал хорош не только своей достоверностью, но и удачным сочетанием юмора, характеров персонажей и реалий американских тюрем. Более того - в сюжете освещается жизнь и история каждой заключенной до того, как она попала в эти мрачные стены, благодаря чему просмотр становится еще увлекательнее.

Она же Грейс / Alias Grace (2017)

Канадский сериал, снятый по книге Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", сожет которой построен на реальной истории горничной‑иммигрантки из Ирландии. В 1843 году юную горничную Грэйс Маркс обвинили в том, что она убила своего хозяина и его беременную любовницу. За это горничную ждет тюремное заключение, но вдруг появляется персонаж, заинтересовавшийся героиней. Пытаясь определить, виновата она или нет, он все больше испытывает к ней совершенно необъективные чувства.

