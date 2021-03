Парень продолжит участие в проекте под наставничеством Тины Кароль.

Первым участником, открывшим шестой эфир "Голоса страны-11", стал Денис Потреваев. Читайте такжеНа шоу "Холостяк-11" пришла бывшая жена Андрея Богдана (фото, видео)

Артист исполнил песню Celine Dion под названием All by myself, чем впечатлил зрителей и тренеров шоу.

Денису удалось развернуть все четыре судейских кресла. Но своим звездным наставником Потреваев выбрал Тину Кароль.

Напомним, артист уже был на проекте "Голос страны-4" и принимал участие в батле с Никитой Алексеевым, более известным как певец ALEKSEEV.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко