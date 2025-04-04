Стало известно, когда ждать новую экранизацию.

Американский режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по картинам "Голодные игры", "Константин", "Я - легенда", представит новую экранизацию романа "Долгая прогулка" американского писателя Стивена Кинга ("Останься со мной", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля"). Знаменитость прокомментировал работу над новым фильмом и объявил дату его премьеры.

Об этом сообщает издание Deadline. События в картине разворачиваются в будущем. Сто подростков мужского пола участвуют в ежегодном соревновании "Долгая прогулка". Они должны придерживаться лишь одного правила: поддерживать скорость более 4 миль в час.

Если кто-то из участников получает три предупреждения, то выбывает из соревнования и его убивают. Победитель получает все, что захочет и будет обеспечен до конца своей жизни. Во время этих смертоносных соревнований мальчики начинают общаться и становятся настоящими друзьями, но понимают, что выживет только один из них.

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Кинг написал роман в 1979 году. Издал он его под псевдонимом Ричард Бахман. Лоуренс стал режиссером новой экранизации и отметил, что этот роман писателя, его любимый.

"Это мой любимый роман Стивена Кинга, я прочитал его 27 лет назад. Меня очень интересовал этот проект. Вы можете представить себя на месте этих молодых людей. Мироустройство - для меня суть фильма заключается в этих молодых людях, их общении, любви, которая зарождается. Это не попытка выбить соперника из соревнования, а о том, как мы можем удержать друг друга в конкуренции", - поделился кинозвезда.

В фильме главные роли сыграли Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Джуди Грир, Марк Хэмилл и Дэвид Джонссон. Также стало известно, когда лента выйдет в мировой прокат. Кинокомпания Lionsgate, которая занимается производством картины, объявила, что премьера состоится 12 сентября 2025 года.

Напомним, ранее вышел тизер фантастического фильма по новелле Кинга "Жизнь Чака". Премьера ленты со звездой "Тора" Томом Хиддлстоном в Украине состоится уже этим летом. Режиссером и сценаристом фильма стал Майк Флэнаган ("Падение дома Ашеров"), который работал над экранизациями "Доктор Сон" и "Игра Джеральда" по произведениям писателя.

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