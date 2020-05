Финал Евровидения-2020: онлайн-трансляция

Кроме основной музыкальной части зрители будут иметь возможность посмотреть интервью с музыкантами и домашние концерты.

Началась трансляция финального концерта онлайн-Евровидения, который не проходит в традиционном формате из-за карантинных мероприятий.

Читайте такжеДжамала зажгла англоязычной песней в онлайн-полуфинале Евровидения-2020 (видео)

Трансляцию можно посмотреть на общественном вещателе "UA:Перший".

Финал Евровидения Eurovision: Europe Shine A Light продлится около двух часов. Целью концерта является объединение всех участников конкурса, которые должны представлять свои страны в Роттердаме. Но из-за пандемии мероприятие в Нидерландах отменили.

Кроме основной музыкальной части зрители будут иметь возможность посмотреть интервью с музыкантами и домашние концерты. Ведущими Евровидения станут нидерландские артисты Эдсилия Ромбли – конкурсантка Евровидения 1998 и 2007 годов, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

В этом году Евровидение 2020 происходит в неконкурентном формате.

Участник Евровидения от Украины – группа Go A – исполнит песню «Соловей» и хит группы Katrina and the Waves «Love Shine a Light».