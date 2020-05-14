цей матеріал доступний українською

Состоялся второй онлайн-концерт Евровидения-2020 (видео)

22:02, 14 мая 2020
Кино и музыка
1312 0
Концерт прошел на официальном YouTube-канале Евровидения / Instagram Евровидение в Украине

Читайте такжеГерой шоу "Холостяк" устроил страстную фотосессию с одной из участниц

Концерт проходил на официальном YouTube-канале Евровидения и длился полтора часа.

Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте, поэтому событие перешло в онлайн. 

Мы увидели видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина на Евровидении 2020 в Роттердаме
Теги: #Евровидение