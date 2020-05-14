Состоялся второй онлайн-концерт Евровидения-2020 (видео)

Мы увидели видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

Сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени, состоялся второй онлайн-концерт участников песенного конкурса Евровидение 2020. Читайте такжеГерой шоу "Холостяк" устроил страстную фотосессию с одной из участниц Концерт проходил на официальном YouTube-канале Евровидения и длился полтора часа. Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте, поэтому событие перешло в онлайн. Мы увидели видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

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