Порадовать своего внутреннего ребенка: обзор новых "Трансформеров"

8 июня 2023 года в украинский прокат вышла уже седьмая по счету часть знаменитой кинофраншизы "Трансформеры" – "Восхождение Звероботов". И если критики восприняли новинку прохладно, то первые реакции зрителей – наоборот скорее одобрительные. Каким же получился новый фильм о легендарных игрушках из нашего детства, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Трансформеры: Восхождение Звероботов" (Transformers: Rise of the Beasts) – максимально без спойлеров.

Немного предыстории

Для многих миллениалов "Трансформеры" стали настоящим символом детства. Все началось в 1984 году с серии игрушек-конструкторов от американской компании Hasbro, отдельные части которых могли перемещаться, превращая фигурку робота в автомобиль или животное и обратно. Примерно тогда же в рамках рекламной кампании линейки игрушек начали выходить одноименный американо-японский сериал (собственно, саму идею игрушек одолжили у японцев) и еще комиксы под крылом Marvel Comics. В итоге же, как мультсериал, так и комиксы стали настолько популярны, что они выходили еще на протяжении многих лет (а кое-что выходит и до сих пор). И если игрушки были роскошью для украинских ребятишек 90-х, то мультсериал они имели возможность посмотреть. Кто же не помнит легендарное "Автоботи! Трансформуймося!".

В начале 2000-х голливудские боссы загорелись идеей запустить кинофраншизу по мотивам игрушек Hasbro. Правда, не "Трансформеров", а другой серии – "Джи Ай Джо: Атака кобры". Впрочем, на фоне начала войны в Ираке было принято решение сместить акцент в пользу космических роботов. В 2004 году к франшизе присоединился сам Стивен Спилберг – как давний фанат "Трансформеров", он вызвался продюсировать фильм. В качестве режиссера он решил позвать 30-летнего Майкла Бэя, который к этому времени уже успел отличиться целой кучей успешных голливудских блокбастеров – на тот момент за его плечами уже были такие фильмы, как "Плохие парни", "Скала", "Армагеддон" и "Перл-Харбор". Сначала Бэй хотел отказаться, мол, это слишком примитивная для него история, однако ему очень хотелось поработать со Спилбергом. В итоге, Бей до сих пор с "Трансформерами" – он сам снял первые пять фильмов серии, а последние два – лишь спродюсировал. И, судя по всему, он до сих пор не готов распрощаться с франшизой.

О чем новый фильм

Итак, формально фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов" является сиквелом ленты "Бамблби" (2018) и приквелом фильма "Трансформеры" (2007). Впрочем, скорее речь идет лишь о хронологических рамках – он не связан напрямую с этими фильмами.

События фильма разворачиваются в 1994 году – через 7 лет после событий "Бамблби", в котором один из самых любимых автоботов публики был отправлен на Землю, чтобы обустроить временную базу для его вида, который на родной планете оказался на грани выживания. Впрочем, пребывание на Земле затянулось чуть дольше, чем ожидалось.

Лишь в 1994 году у огромных роботов во главе с Оптимусом Праймом наконец-то появляется шанс вернуться домой. Однако для этого им еще предстоит противостоять могущественному врагу, который угрожает Земле и другим планетам Вселенной – сделать это можно лишь объединившись с людьми и трансформерами другого вида, что совсем не легко для автоботов.

В новом фильме зрителей познакомят с новыми видами трансформеров – звероподобными Максималами, которые оберегают миры, и могучими Терракронами, которые разрушают миры.

Также в новом фильме будут совершенно новые для франшизы герои из мира людей. Энтони Рамос ("Рождение звезды", "Гамильтон", "На высотах Нью-Йорка") сыграл бывшего военного Ноя Диаса, который пытается найти свое место в мирной жизни, но случайно встречает автобота Миража, который втягивает его в опасное приключение. Между тем, Доминик Фишбек ("Проект "Сила", "Иуда и черный Мессия") сыграла талантливую ассистентку в музее, которая случайно делает удивительное открытие, которое сводит ее с трансформерами.

Режиссером новых "Трансформеров" выступил Стивен Кейпл-младший, который до этого снял фильм "Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" (2018). Сценарий к нему написал Джоби Харольд, который также работал над такими фильмами, как "Король Артур: Легенда меча", "Армия мертвецов" и "Флэш", а еще сериалом "Оби-Ван Кеноби". Продюсером выступил Майкл Бэй.

Сцены после титров

Еще в 2022 году сообщалось, что фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов" должен стать первым из новой трилогии в рамках этой франшизы – и его концовка на это прямо намекает. Кроме того, в конце фильма делается намек на кроссовер с франшизой "Джи Ай Джо" (ныне она насчитывает три фильма).

Кроме того, фильм имеет одну сцену между титрами – она скорее для милоты, чем для анонса, но дождаться все же стоит.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась в Сингапуре в конце мая 2023 года, однако в широкий прокат он вышел лишь на этой неделе.

"Трансформеры: Восхождение Звероботов" получил смешанные отзывы – если критики приняли его прохладно (они в принципе никогда не нахваливали фильмы франшизы), то зрители остались довольны куда больше. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,6 баллов из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков против 88% от зрителей. Вместе с тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму всего 42 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Франшиза "Трансформеры" – это всегда было зрелище для развлечения. Яркое шоу, со зрелищными спецэффектами, простенькими шутками и кучей штампов. И есть немало зрителей, которым это нравилось, нравится и будет нравиться.

Новый фильм представляет собой смесь "Индианы Джонса" и "Форсажа". Зрителей ждут эффектные гонки со стрельбой и путешествие героев в живописное Перу в поисках артефакта. В целом, визуальная часть у фильма вполне удалась.

Но есть некоторые нарекания, как в фильме передали дух 90-х. Если в "Бамблби" восьмидесятые годы были показаны чрезвычайно удачно – с одеждой, музыкой и всем остальным, характерным для того времени, то в случае с новинкой этого года – в принципе, не так уж заметно, что события происходят в 90-х.

В то же время авторы фильма попытались добавить трансформерам больше "человечности", показав их не просто воинственными машинами, а живыми существами "с душой", которые так же стоят за своих, переживают потери и мечтают о собственном доме. "Человеческие" герои тоже довольно приятные.

Сюжет в фильм не сверхсложный – но это никогда и не было задачей франшизы. По крайней мере, он вполне логичен.

В общем, если вы ищете зрелищное развлекательное кино с нотками добра – "Трансформеры: Восхождение Звероботов" это именно то, что надо. Фильм вполне на уровне франшизы – что-то удалось лучше, что-то хуже. И, скорее всего, вам даже захочется узнать, что будет дальше.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко