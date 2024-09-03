Наконец-то триллер, способный удивить: обзор фильма "Преследователь"

УНИАН делится впечатлением о высоко оцененном критиками триллере от американского независимого режиссера Джей Ти Мольнера.

5 сентября 2024 года в украинский прокат выходит напряженный триллер "Преследователь" (Strange Darling), в котором желание немного развлечься оборачивается для пары незнакомцев жестокой игрой в кошки-мышки Действительно ли фильм заслуживает столь высокие отзывы от критиков, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Мировой кинематограф уже на протяжении многих десятилетий пополняется пачками все новых и новых фильмов о разнообразных маньяках и серийных убийцах, ведь интерес публики к ним, кажется, никогда не исчезает. Впрочем, как часто бывает, количество не всегда означает качество – периодически жанр истощается, и мы получаем кучу третьесортного кино с банальными сюжетами или ленты, которые делают ставку исключительно на откровенно отвратительное зрелище. В какой-то момент едва ли можно было вспомнить хотя бы один маньячный триллер в год уровня "Молчания ягнят" Джонатана Демми или "Семь" Дэвида Финчера.

Однако в последние годы, во многом благодаря усилиям независимой студии А24 (ныне перешедшей в ранг настоящего киногиганта), поклонники жанра стали получать все более изящное кино о маньяках с акцентом на психологическую составляющую и аудиовизуальную эстетику.

Вспомним ту же трилогию Х от уже упомянутого А24 и режиссера Тая Весиа с Мией Гот в главной роли, которая в этом году триумфально завершилась хоррор-триллером "МаХХХХин".

Или еще один феномен этого лета – "Собиратель душ" с Майкой Монро и Николосом Кейджем, в котором триллер о серийном убийце удивительным образом переплетается с религиозной мистикой. Некоторые критики даже успели окрестить его самым страшным фильмом ужасов десятилетия – что ж, по своей атмосфере он действительно впечатляет, хотя кому-то может показаться слишком намешанным.

Также к когорте успешных триллеров, где герои становятся жертвами чьих-то извращенных игр можно отнести "Варвара" 2022 года от Зага Креггера с Биллом Скарсгардом и Джорджиной Кэмпбелл и "Безграничный бассейн" 2023 года от Брендона Кроненберга (да, сына легенды боди-хоррора Дэвида Кроненберга) с уже упомянутой Мией Гот и Александром Скарсгардом (он старший брат Билла, кстати).

Отдельным пластом можно выделить камерные триллеры с минимальным количеством актеров, где в центре сюжета – нездоровые отношения между молодыми мужчиной и женщиной. Например, "Свежатина" Мими Кейв с Себастианом Станом и Дейзи Эдгар-Джонс 2022 года.

Собственно, именно к последней категории и можно отнести "Преследователя". Правда, его оригинальное название "Странная милашка" гораздо лучше передает его суть, чем украинское локализованное.

О чем новый фильм

В центре сюжета фильма – парень и девушка, которые встретились в баре, оба в поисках развлечений. Решив продолжить вечер в мотеле, они постепенно втягиваются во все более нездоровую игру в кошки-мышки, где ставки слишком высоки. Теперь он преследует ее через весь город с запятнанными кровью руками, а все, кто решаются ей помочь, сами оказываются в опасности. Но что же вызвало ярость парня и что скрывает девушка?

Фильм состоит из шести частей, которые смонтированы не в хронологическом порядке, и каждая из них заставляет зрителя по новому посмотреть на эту запутанную кровавую историю. Каждая часть, начиная от открывающих титров, намеренно пускает зрителя по ложному пути и держит в напряжении, чтобы он смог сложить весь пазл только под конец.

Создатели фильма

Снял фильм американский независимый режиссер Джей Ти Мольнер, наиболее известный по своему режиссерскому полнометражному дебюту – вестерну "Преступники и ангелы" 2016 года, который был весьма прохладно воспринят как критиками, так и зрителями.

"Преследователь" является его вторым полнометражным фильмом. Мольнер говорит, что писал сценарий к нему в течение нескольких месяцев, отталкиваясь от увиденного в голове визуального образа "final girl" (последняя живая девушка, вступающая в финальную схватку с маньяком в фильмах ужасов, – ред.), бегущей на встречу камере в замедленной съемке. Собственно, именно с этой сцены и начинается фильм.

За визуальную составляющую в фильме отвечал американский актер Джованни Рибизи ("Спасти рядового Райана", "Угнать за 60 секунд", "Трудности перевода", франшиза "Аватар"), для которого это был дебют в роли оператора-постановщика – и весьма удачный, стоит сказать. Также он выступил одним из продюсеров фильма и появился в голосовом камео.

Актеры и персонажи

По сути "Преследователь" – это фильм двух актеров, чьи персонажи называются не по именам, а скорее как обобщенные образы.

Вилла Фицджеральд, наиболее известная по сериалам "Крик", "Ричер" и "Падение дома Ашеров", играет девушку, которую авторы называют The Lady. Неврастеничная молодая женщина, которая вероятно когда-то пережила травмирующий опыт, теперь ищет не любви, а развлечений, причем довольно специфических. Прибегая к манипуляциям, она втягивает мужчин в свою игру, которая, впрочем, однажды идет не по ее плану.

Кайл Галнер, который прославился благодаря популярным молодежным сериалам нулевых "Вероника Марс" и "Тайны Смолвиля", а сейчас вернулся на кинорадары благодаря ролям в успешных хоррорах "Крик" и "Улыбка" (оба 2022 года), изображает персонажа The Demon. Молодой привлекательный мужчина с добротным джипом, который вероятно, имеет нормальную работу и семью, кажется, просто хочет немножко развлечься на стороне. Он с интересом соглашается на предложение немного поэкспериментировать от новой знакомой, которая не подозревает, с кем она на самом деле связалась.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре 2023 года на независимом фестивале жанрового кино Fantastic Fest в Техасе (специализируется на жанрах триллер, хоррор, фэнтези, научная фантастика, – ред.), но в кинотеатры он попал только сейчас.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

Если вы любите напряженные психологические триллеры о маньяках или просто больных на голову персонажах, то вам никак нельзя пройти мимо "Преследователя".

Он кинематографически привлекателен – с красивыми и талантливыми актерами, с ярко выраженной фиксацией на красном цвете, с огромным вниманием к деталям. Но в то же время фильм не слишком смакует неприятные сцены – например, немалая часть ранений или убийств остается за кадром, скорее как намек.

Ну а главный плюс фильма – его нелинейное построение и умение максимально удерживать интригу

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко