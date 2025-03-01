Письменный резко высказался о политике на фоне его скандальных переговоров с украинским лидером.

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, который постоянно поддерживает Украину в войне, в очередной раз продемонстрировал свое отношение к украинскому народу. Знаменитость отреагировал на ссору Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, которая произошла 28 февраля.

На фоне скандальных высказываний президента США и неудачных переговоров политиков Кинг вышел на связь и раскритиковал Трампа. Как известно, накануне главы государств встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить условия справедливого мира для Украины и помощь США нашему государству. Однако разговор не сложился, а соглашение о полезных ископаемых не было подписано. Зеленский досрочно покинул Белый дом. После этого многие мировые лидеры и звезды стали на сторону украинского лидера и поддержали нашу страну в войне.

В стороне не остался и Кинг, известный как втор книг "Сияние", "Оно", "Кладбище домашних животных". Он известен своими негативными высказываниями о Трампе и не стал молчать и на этот раз. В соцсети Threads он публично назвал американца "дерьмом" и подчеркнул, что ему должно быть стыдно.

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"Трампу и Вэнсу должно быть стыдно, но у "дерьма" стыда нет", - отметил писатель.

Свое сообщение он сделал в ответ на высказывание другого американского писателя Джо Гилла, известного по романам "Сердцевидная коробка", "Рога", "Пожарник". Автор книг также поддержал Зеленского на фоне его ссоры с Трампом.

"Меня тошнит, но не шокирует, сегодняшняя сцена в Овальном кабинете. Трамп и Вэнс презирают Зеленского: у него есть нервы, характер и мужество противостоять Путину, а у них - нет. Человек, который придерживается своих принципов, всегда будет непонятным для людей, у которых их нет", - написал Гилл.

Напомним, ранее Стивен Кинг вернулся в Х и назвал Трампа и Маска предателями и "путинолюбами". Тогда писатель отреагировал на заявления президента США, что якобы Украина сама виновата в войне, которую начала РФ. Знаменитость раскритиковал политика и миллиардера.

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