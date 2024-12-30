Адвокат Джастина Бальдони заявил, что его иск "шокирует всех".

Известный американский актер, звезда фильма "Все закончится с нами" Джастин Бальдони готовит встречный иск против своей коллеги, американской актрисы Блейк Лайвли, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Представители артиста заявили, что своим иском он "шокирует всех".

Как сообщает издание Independent, сейчас иск находится в процессе создания. После его готовности документ подадут в один из судов США. Это произойдет после новогодних праздников, когда государственные инстанции возобновят свою работу. Адвокат Бальдони - Брайан Фридман - заявил, что судебный иск актера будет "взрывным" и удивит всех.

"Я не собираюсь говорить о том, когда и сколько исков мы подаем, но когда мы подадим наш первый иск, это шокирует всех, кем манипулировали, чтобы поверить в явно ложную историю", - сказал юрист Deadline.

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По словам представителя актера, к этому судебному документу будут прикреплены "реальные доказательства", на которые он будет опираться в защите Джастина. Во встречном иске, сообщили инсайдеры, Бальдони заявил, что на самом деле клевету против него возводила сама Лайвли. Он утверждает, что не он пытался уничтожить ее репутацию, а коллега хочет это сделать с ним.

"Мне помогут реальные доказательства и я расскажу правдивую историю. За более чем 30 лет практики я никогда не видел, чтобы такой уровень неэтичного поведения намеренно подпитывался манипуляциями СМИ", - добавил Фридман.

Адвокат назвал обвинения Лайвли "ложными, возмутительными, которые были сказаны, чтобы публично навредить". Фридман утверждал, что Лайвли вызывала проблемы на съемочной площадке еще на этапе создания фильма. В частности, она "угрожала не появиться на съемочной площадке, не продвигать фильм". Это, как считает юрист, привело к тому, что лента получила много негативных отзывов.

Кроме того, команда артиста также планирует заявить, что жена голливудского актера Райана Рейнольдса подала иск лишь для того, как она получила негативные отзывы во время продвижения фильма "Все закончится с нами". Таким образом, она якобы хочет восстановить свою репутацию.

Отметим, что 37-летняя Лайвли подала на суд к коллеге 20 декабря. В 80-страничной юридической жалобе она утверждала, что Бальдони вызвал ей "эмоциональный стресс" на съемочной площадке. По ее словам, он мог заходить к ней в гримерку, когда она была обнажена и интересовался ее интимной жизнью. А также, что он организовал "кампанию клеветы" против нее.

Напомним, ранее звезда сериала "Кофе с кардамоном" обвинила известного актера в сексуальных домогательствах. Елена Лавренюк вспомнила историю, которая произошла при поступлении в университет.

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