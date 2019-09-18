Звезду "Зачарованных" застукали за страстным поцелуем с девушкой (фото)

Папарацци сфотографировали, как 46-летняя Роуз МакГоуан выходила из отеля вместе с длинноволосой брюнеткой.

Звезду американского сериала «Зачарованные» Роуз МакГоуан поймали на страстном поцелуе с таинственной незнакомкой, когда обе женщины покидали отель в Нью-Йорке.

Об этом пишет MailOnline.

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Папарацци сфотографировали, как 46-летняя Роуз МакГоуан выходила из отеля вместе с длинноволосой брюнеткой. Одета в кофточку с белым кроем и розовой вставкой звезда остановилась с сигаретой рядом с девушкой, которая ее сопровождала. После быстрой беседы актриса поцеловала подругу в губы.

Роуз МакГоуан является активисткой движения #metoo и стала первой женщиной, обвинившей американского кинопроизводителя Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

В сериале «Зачарованные» Роуз МакГоуан сыграла одну из сестер-волшебниц – Пейдж.

Как сообщал УНИАН, стрімінговий сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма El Camino, который должен стать продолжением культового драматического сериала «Во все тяжкие» от американского канала AMC.