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Звезду "Зачарованных" застукали за страстным поцелуем с девушкой (фото)

16:01, 18 сентября 2019
Кино и музыка
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После короткого разговора МакГоуан поцеловала незнакомку в губы / TheImageDirect.com

Звезду американского сериала «Зачарованные» Роуз МакГоуан поймали на страстном поцелуе с таинственной незнакомкой, когда обе женщины покидали отель в Нью-Йорке.

Об этом пишет MailOnline.

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Папарацци сфотографировали, как 46-летняя Роуз МакГоуан выходила из отеля вместе с длинноволосой брюнеткой. Одета в кофточку с белым кроем и розовой вставкой звезда остановилась с сигаретой рядом с девушкой, которая ее сопровождала. После быстрой беседы актриса поцеловала подругу в губы.

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Роуз МакГоуан является активисткой движения #metoo и стала первой женщиной, обвинившей американского кинопроизводителя Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

В сериале «Зачарованные» Роуз МакГоуан сыграла одну из сестер-волшебниц – Пейдж.

Как сообщал УНИАН, стрімінговий сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма El Camino, который должен стать продолжением культового драматического сериала «Во все тяжкие» от американского канала AMC.

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Теги: #США#звезда#сериалы