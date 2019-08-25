Netflix анонсировала продолжение культового сериала «Во все тяжкие» (видео)

В тизере новой ленты показана сцена допроса одного из персонажей оригинального сериала, «Тощего Пита».

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма El Camino, который должен статть продолжением культового драматического сериала «Во все тяжкие» от американского канала AMC.

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Судя по информации со страниц Netflix в соцсетях, в фильме раскроют судьбу одного из главных персонажей сериала – Джесси Пинкмана. Там же указана важная для проекта дата – 11 октября, но состоится ли в этот день премьера ленты, не уточняется.

What happened to Jesse Pinkman?



El Camino: A Breaking Bad Movie



October 11 pic.twitter.com/PuoWBgfDJ0 — Netflix US (@netflix) August 24, 2019

Фанаты сериала в комментариях отмечают, что название нового фильма отсылает к финалу шоу: в нем Пинкман уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino. В тизере ленты показана сцена допроса одно из персонажей оригинального сериала, «Тощего Пита».

Американская телевизионная драма «Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы. Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

За всё время трансляции сериал получил 137 различных наград и стал одним из самых успешных проектов на американском ТВ.

Ранее сообщалось, что по мотивам культового сериала «Во все тяжкие» создадут игру-стратегию.