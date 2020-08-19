Православные сегодня отмечают Преображение Господне: история и традиции праздника

Славяне издавна называют Преображение Яблочным Спасом.

Христиане восточного обряда сегодня отмечают праздник «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Считается, что в этот день Иисус Христос явил людям свою божественную суть и святость.

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Преображение Господне – история праздника

День посвящен важной вехе на земном пути Иисуса Христа. Согласно священному писанию, он взял своих избранных учеников – Петра, Иакова и Иоанна, и отправился с ними на гору. Там он преобразился перед ними во время молитвы – его лицо сияло, как солнце, а одежды стали белыми, словно лучи света.

Там же явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия, которые говорили с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме». После голос с небес изрек, что Иисус – Сын Божий.

Христиане отмечали Преображение уже в IV веке. В православном Константинополе оно утвердилось как великий праздник приблизительно в X веке. Календарно он был приурочен к периоду сбору винограда в Средиземноморском регионе, как альтернатива древним языческим гуляниям. Так началась традиция освящения на Преображение фруктовых плодов. В церквях западного обряда праздник начали масштабно отмечать с середины VIII века.

В Православии Преображение входит в число двунадесятых великих праздников. Славяне издревле называют его Яблочным Спасом и связывают с ним традиции сбора фруктов и освящения урожая.

Икона – Преображение Господне

События Преображения стали одним из самых популярных сюжетов для иконописцев. На большинстве икон Иисус парит над горой и излучает лучи света, ниже него восседают пророки Ветхого Завета и ученики.

Одной из самых известных икон подобного типа является «Преображение» Феофана Грека (1403 год). Сегодня оно хранится в Третьяковской галерее. Фрески, посвященные Преображению, часто встречаются в греческих и восточноевропейских храмах.

Преображение господне – как праздновать

В храмах на Преображение проводят праздничную литургию и освящают фруктовые плоды. Праздник приходится на Успенский пост, но в этот день ограничения для постящихся смягчают (разрешается есть рыбу и морепродукты).

Изначально на Преображение в греческом церковном уставе было прописано освящение молитвой плодов винограда, но славяне в своих обрядах заменили «экзотический» на то время виноград привычными яблоками. В церквях традиционно святят яблоки и прочие фрукты, часть из них жертвуется нуждающимся. На Яблочный Спас хозяйки также пекут фруктовые пироги и сладости.

Преображение – картинки

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Автор: Дмитрий Захаров