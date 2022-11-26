Христиане отмечают церковный праздник 26 ноября в честь архиепископа Иоанна Златоуста. Ему молились о справедливом возмездии для обманщиков, мошенников и прочих нечестных людей.
День Ивана считается удачным для любого путешествия и далеких поездок. Дорога в этот день будет легкой и удачной.
Наши предки в день Иоанна лепили пельмени. К этому занятию привлекали детей, чтобы чем-то занять их в морозы и развить моторику. Самыми вкусными и полезными считались пельмени из домашнего мяса. Часть пельменей варили на обед, а остальные замораживали. Для поста отдельно лепили вареники с картошкой.
В давние времена считалось, что в день Златоуста все живое на улице перестает расти и все растения впадают в спячку. Поэтому после этого дня не сажали озимые овощи и цветы, и даже растения в горшках на подоконнике.
День считается очень удачным для лечения детей с нарушениями речи. В эту дату детей водили к логопедам.
Что нельзя делать 26 декабря
- Нельзя ничего сажать и сеять в этот день, иначе хорошего урожая не будет.
- Обманывать, заниматься мошенничеством и давать заведомо ложные обещания сегодня категорически запрещено - это разозлит святого Иоанна.
- Нельзя завидовать и желать зла кому-то, обсуждать человека за спиной, рассказывать его секреты.
- Запрещено сегодня ругаться матом, иначе Бог не услышит молитв.
Приметы погоды 26 декабря
- Вороны громко каркают - к оттепели.
- Зайцы бегут из леса - к похолоданию.
- Если деревья покрылись инеем, то в следующем году будет хороший урожай.
- Звезды ярко сверкают на небе - к сильным снегопадам.
- Густой туман утром предвещает потепление.
- Если целый день идет снег, но сразу тает на земле, то морозы наступят нескоро.