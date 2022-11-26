Народный праздник 26 ноября известен под названиями Иван Златоуст.

Христиане отмечают церковный праздник 26 ноября в честь архиепископа Иоанна Златоуста. Ему молились о справедливом возмездии для обманщиков, мошенников и прочих нечестных людей.

День Ивана считается удачным для любого путешествия и далеких поездок. Дорога в этот день будет легкой и удачной.

Наши предки в день Иоанна лепили пельмени. К этому занятию привлекали детей, чтобы чем-то занять их в морозы и развить моторику. Самыми вкусными и полезными считались пельмени из домашнего мяса. Часть пельменей варили на обед, а остальные замораживали. Для поста отдельно лепили вареники с картошкой.

Видео дня

В давние времена считалось, что в день Златоуста все живое на улице перестает расти и все растения впадают в спячку. Поэтому после этого дня не сажали озимые овощи и цветы, и даже растения в горшках на подоконнике.

День считается очень удачным для лечения детей с нарушениями речи. В эту дату детей водили к логопедам.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ничего сажать и сеять в этот день, иначе хорошего урожая не будет. Обманывать, заниматься мошенничеством и давать заведомо ложные обещания сегодня категорически запрещено - это разозлит святого Иоанна. Нельзя завидовать и желать зла кому-то, обсуждать человека за спиной, рассказывать его секреты. Запрещено сегодня ругаться матом, иначе Бог не услышит молитв.

Приметы погоды 26 декабря

Вороны громко каркают - к оттепели.

Зайцы бегут из леса - к похолоданию.

Если деревья покрылись инеем, то в следующем году будет хороший урожай.

Звезды ярко сверкают на небе - к сильным снегопадам.

Густой туман утром предвещает потепление.

Если целый день идет снег, но сразу тает на земле, то морозы наступят нескоро.

Вас также могут заинтересовать новости: