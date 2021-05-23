Сегодня, 23 мая, в Украине отмечается День морской пехоты.
История дня морской пехоты
День украинских морских пехотинцев основан в 2014 году и до 2017 года отмечался 16 ноября.
Читайте такжеПраздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыОднако в 2018 году указом президента Украины он был перенесен и новой датой празднования определено 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский приказал сформировать бригаду морской пехоты в составе трех полков.
Фундамент для создания Морской пехоты Украины был заложен 22 февраля 1992 года. В тот день 880-й Отдельный батальон морской пехоты, который дислоцировался в Севастополе под командованием майора Виталия Рожманова, присягнул на верность украинскому народу. Однако командование Черноморского флота сделало все, чтобы не допустить переход морских пехотинцев под юрисдикцию Украины. Командир батальона и его заместители были уволены с занимаемых должностей, а сам батальон был расформирован.
1 июля 1993 года, после создания Военно-Морских сил Украины, в Севастополе был сформирован 1-й Отдельный батальон Морской пехоты, в который были зачислены лучшие офицеры Черноморского флота. После оккупации Крыма Россией морские пехотинцы были передислоцированы с полуострова в Николаев.
Сейчас войска морской пехоты входят в состав Вооруженных сил Украины и являются передовыми соединениями сил высадки. В 2018 году морпехи получили береты другого цвета: вместо черного головного убора – оттенок морской волны.
Поздравления с Днем морской пехоты
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Желаю вам в День морской пехоты
Невзгод и проблем не знать,
Все дела и разные заботы
Всегда успешно, уверенно решать.
Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,
Пусть будет успешной служба.
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Поздравляю с Днем морской пехоты!
Успехов в выполнении заданий.
На суше или на воде, во флоте -
Чтобы не встречалось неудач.
Дорога пусть ведет к победе
На службе, да и в жизни личной.
Пусть нелегкий путь морпеха,
Его пройдет он на "отлично"!
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С Днем морской пехоты Украины! Это элита не только Военно-Морских сил, но и в целом Вооруженных сил Украины. Ее лозунг "Верный всегда" означает, что мужественное плечо морского пехотинца надежно обеспечивает мир и спокойствие украинцев, и мы по праву этим гордимся.
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Поздравляю с Днем морской пехоты Украины. Пусть море волнуется, а ты не волнуйся, пусть пехота прорвется всегда и везде, а ты – напролом к своим мечтам и жизненным целям. Желаю крепкого здоровья, огромных сил, неугасаемого огня в сердце и невероятного мужества!
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