Войска морской пехоты входят в состав Вооруженных сил Украины и являются передовыми соединениями сил высадки.

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечается День морской пехоты.

История дня морской пехоты

День украинских морских пехотинцев основан в 2014 году и до 2017 года отмечался 16 ноября.

Читайте такжеПраздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыОднако в 2018 году указом президента Украины он был перенесен и новой датой празднования определено 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский приказал сформировать бригаду морской пехоты в составе трех полков.

Фундамент для создания Морской пехоты Украины был заложен 22 февраля 1992 года. В тот день 880-й Отдельный батальон морской пехоты, который дислоцировался в Севастополе под командованием майора Виталия Рожманова, присягнул на верность украинскому народу. Однако командование Черноморского флота сделало все, чтобы не допустить переход морских пехотинцев под юрисдикцию Украины. Командир батальона и его заместители были уволены с занимаемых должностей, а сам батальон был расформирован.

1 июля 1993 года, после создания Военно-Морских сил Украины, в Севастополе был сформирован 1-й Отдельный батальон Морской пехоты, в который были зачислены лучшие офицеры Черноморского флота. После оккупации Крыма Россией морские пехотинцы были передислоцированы с полуострова в Николаев.

Сейчас войска морской пехоты входят в состав Вооруженных сил Украины и являются передовыми соединениями сил высадки. В 2018 году морпехи получили береты другого цвета: вместо черного головного убора – оттенок морской волны.

Поздравления с Днем морской пехоты

***

Желаю вам в День морской пехоты

Невзгод и проблем не знать,

Все дела и разные заботы

Всегда успешно, уверенно решать.

Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,

Пусть будет успешной служба.

***

Поздравляю с Днем морской пехоты!

Успехов в выполнении заданий.

На суше или на воде, во флоте -

Чтобы не встречалось неудач.

Дорога пусть ведет к победе

На службе, да и в жизни личной.

Пусть нелегкий путь морпеха,

Его пройдет он на "отлично"!

***

С Днем морской пехоты Украины! Это элита не только Военно-Морских сил, но и в целом Вооруженных сил Украины. Ее лозунг "Верный всегда" означает, что мужественное плечо морского пехотинца надежно обеспечивает мир и спокойствие украинцев, и мы по праву этим гордимся.

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Поздравляю с Днем морской пехоты Украины. Пусть море волнуется, а ты не волнуйся, пусть пехота прорвется всегда и везде, а ты – напролом к своим мечтам и жизненным целям. Желаю крепкого здоровья, огромных сил, неугасаемого огня в сердце и невероятного мужества!

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Автор: Иван Бойко