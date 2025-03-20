20 марта является датой нескольких праздников, главным из которых считается весеннее равноденствие.

Сегодняшний день является датой нескольких торжеств и важного астрономического явления - равноденствия. Узнайте подробности о том, какой праздник 20 марта наступает в Украине и в мире, какие есть приметы погоды и что нужно сделать для счастья в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святой мученицы Фотинии (Светланы) Римской, которая напоила Иисуса из колодца. Тезки святой в эту дату получают поздравления с Днем ангела Светланы. По старому календарю верующие чтят святого Павла Препростого и икону Богоматери "Споручница грешных".

Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились 20 марта гетьман Иван Мазепа, иллюстратор Николай Бример, музыкант Касян Евченко, пианист Святослав Рихтер.

Какой сегодня праздник в мире

Астрономическое событие 20 марта - праздник весеннее равноденствие. В эту дату день и ночь равны и длятся по 12 часов. В дальнейшем ночи будут становиться всё короче. В некоторых странах день весеннего равноденствия считается Новым годом.

Также известны в мире сегодня праздники День земли, День счастья, День муки, День восстановления дикой природы, Всемирный день жаб, Всемирный день воробья, День рассказа, День детского театра, Международный день астрологии, День французского языка, День здоровья полости рта.

Среди мировых знаменитостей родились сегодня поэт Публий Овидий, драматург Генрик Ибсен, композитор Йозеф Вагнер, футболист Фернандо Торрес.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Фотиния Колодезница. Украинцы в этот день выкапывали, чистили и освящали колодцы. А колодезная вода считается особенно полезной. Также начинали сбор березового сока.

Весеннее равноденствие у наших предков до прихода христианства считалось началом нового года. По давним приметам, для счастья и благополучия нужно убраться в доме. Хозяева посвящали день стирке, мытью окон и столов, уборке сада. Старые и ненужные вещи сжигали в костре. После работы веселились на ярмарках.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его праздник. В этот день нельзя лениться, мусорить, разводить беспорядок дома, ссориться с близкими. Не стоит оформлять кредиты и одалживать деньги, иначе долго пробудете должником.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если ударили морозы, то до конца месяца не отступят;

дождь с грозой предвещает урожайное лето;

с крыш сильно капает - к улучшению погоды;

если облака плывут против ветра, то следующие дни будут дождливыми.

Погода 20 марта принесет Украине небольшое потепление и больше солнечного света. Осадков не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 20 марта отмечают Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

По старому стилю в праздник 20 марта поздравляют обладателей имен Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

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