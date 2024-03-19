19 марта 2024 года выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко исполнилось 93 года.

19 марта 2024 года выдающаяся украинская поэтесса и искренняя патриотка своей родины Лина Васильевна Костенко отмечает 93-ий день рождения. Её вклад в современную украинскую литературу огромен, а острые и свободолюбивые стихи тронут любое сердце. Многие поэзии Лины Костенко оказались пророческими.

Лина Васильевна прожила очень насыщенную жизнь - Голодомор, Вторую мировую войну, сталинские репрессии и обретение независимости Украины. Награжденная многими престижными литературными наградами поэтесса стала моральным авторитетом для многих украинцев и никогда не боялась выражать свое мнение. С 2010-ых годов Лина Костенка не посещает публичные мероприятия и почти не общается с прессой, ведя уединенную жизнь.

УНИАН желает Лине Васильевне крепкого здоровья и мирного неба. В день рождения поэтессы мы собрали лучшие стихи и цитаты писательницы на тему войны.

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Стихи Лины Костенко о войне

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Розп’ято нас між заходом і сходом.

Що не орел — печінку нам довбе.

Зласкався, доле, над моїм народом,

щоб він не дався знівечить себе!

***

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубило зорі в гороскопі

моє дитинство, вбите на війні.

Лилась пожежі вулканічна лава.

Горіла хата. Ніч здавалась днем.

І захлиналась наша переправа

через Дніпро – водою і вогнем.

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.

Хрестилась баба, і кінчався хліб.

Двигтів отой вузесенький окопчик,

де дві сім’ї тулились кілька діб.

О перший біль тих не дитячих вражень,

який він слід на серці залиша!

Як невимовне віршами не скажеш,

чи не німою зробиться душа?!

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –

кривавий світ, обвуглена зоря! –

а я писала мало не осколком

великі букви, щойно з букваря, –

той перший віршик, притулившись скраю,

щоб присвітила поночі війна.

Який він був, я вже не пам’ятаю.

Снаряд упав – осипалась стіна.

***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!"

***

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

***

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

Цитаты Лины Костенко о войне

Когда у человека есть народ, тогда он уже человек.

А вы думали, что Украина так просто. Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закал. В условиях современного мира ей нет цены.

Я вообще думаю, что и государство свое этот народ не может до сих пор построить, потому что пережил большое историческое унижение.

У нас же так, если говоришь на украинском, то уже и националист.

Линию обороны держат живые.

Вечная парадигма истории: за свободу борются одни, а к власти приходят другие.

Мы уникальная нация. У нас земледельцев морили голодом. Режиссеры ставили спектакли в концлагерях. Поэтов закапывали в вечную мерзлоту. У кого еще есть атомный саркофаг? А у нас есть.

Судьба не улыбается рабам.

У каждой нации свои болезни. В России — неизлечима.

Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она беззвучно кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать.

Я не люблю несчастных. Я счастлива. Моя свобода всегда при мне.

Ибо кто, как я, намучился на войне, тому жизнь подскочила в цене.

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