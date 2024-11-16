Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 17 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца. В народном календаре - Григорий Зимоуказатель. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 ноября по новому календарю (30 ноября по старому) - день памяти Григория Чудотворца, первого епископа Неокесарийского, который всю жизнь посвятил служению Христу.

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Григорий (при рождении его назвали Феодор) родился в IIІ веке в Неокесарии Понтийской. Он был родом из знатной и обеспеченной семьи, а воспитывали его в языческих традициях. Мальчик получил хорошее образование и вел целомудренную жизнь, чем вызывал насмешки сверстников. В какой-то момент он вместе с братом уехал в Палестину. В то время в Кесарии Палестинской работала богословская школа христианского учителя Оригена. Однажды юноши услышали его проповедь и стали учениками Оригена.

Позже Григорий крестился и решил уединиться от мирской суеты. Но сложилось иначе: в 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил Григория в епископа Неокесарийского. Вскоре Григорию открылся дар чудотворения - он начал исцелять тяжело больных людей, изгонять темные силы, мог помирить врагов.

За свою жизнь святитель Григорий совершил множество добрых дел и всю жизнь помогал людям. Точная дата его смерти неизвестна. Среди его работ самой ценной считается "Символ веры Григория Чудотворца".

Какой церковный праздник 17 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 17 ноября

По приметам дня судят, какой будет зима:

снег в этот день - зима будет снежной;

вороны каркают - к дождю;

лес чернеет издалека - к потеплению;

белые круги вокруг солнца - будет буря;

мышей стало больше - зима будет холодной.

В народе прозвали 17 ноября праздник Григорий Зимоуказатель. В этот день погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера - какой будет вторая.

Что нельзя делать сегодня

Начался Рождественский пост, поэтому нужно постараться не совершать повседневных грехов. В церковный праздник 17 ноября, как и в любой другой день, не следует гневаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи. Для постующих во время поста запрещена скоромная пища - ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - не следует отправляться в дальнюю дорогу, одалживать деньги и ходить в грязной одежде.

Что можно делать 17 ноября

В православный праздник сегодня у Григория Чудотворца просят о чуде - исцелить от различных недугов, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру, помочь преодолеть трудности.

В этот день в старину обязательно шли в баню - считалось, что так можно прибавить себе здоровья. Сам праздник отмечали в кругу семьи, старались отдохнуть от тяжелой работы и провести время как можно более радостно. Важно было в этот день выполнить данное обещание - тогда в новом году обязательно ждет успех.

Кто отмечает день ангела 17 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил.

По старому стилю день ангела у Ивана, Порфирия, Александра, Николая, Евгении, Ильи, Степана.

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