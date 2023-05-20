20 мая украинцы отметят необычный праздник День соседа, посвященный хорошим отношениям с соседями.

20 мая 2023 года отмечается необычный праздник День соседа. Пока что на официальном уровне торжество отмечается только в Киеве, но и жители других городов могут присоединится к его традициям. Этот праздник посвящен доброй и мало популярной в наше время традиции поддерживать хорошие отношения со своими соседями.

День соседа - история праздника

День соседа в Киеве отмечается в третью субботу мая по решению Киевсовета. В 2023 году праздник выпадает на 20 мая. Дата праздника была выбрана таким образом, чтобы совпадать с Днем Европы, поскольку к нему в городе приурочены многие мероприятия и ярмарки. Депутатам показалась удачной идея совместить два этих праздника.

Напомним, что День Европы 2023 отмечали и ежегодно будут отмечать 9 мая. Поэтому теперь даты праздников не совпадают.

Видео дня

Праздник День соседа хорошо известен в мире и отмечается более чем в 50 странах. Европейский день соседей впервые провел француз Антанас Перифан в 1999 году. Он устроил праздник для незнакомых соседей, в котором взяли участие 800 домов.

В 2005 году на День соседей собрались представители 450 городов из 16 разных стран. На этот праздник европейцы знакомятся со своими соседями и проводят соседские вечеринки.

Как отметить День соседа 2023

В этот день стоит сходить в гости к своим соседям и познакомиться с ними, если вы ещё их не знаете. В наши дни между жителями соседних домов или квартир существует отчужденность, и часто они даже не знают имен друг друга.

В День соседа можно зайти к соседям с небольшим подарком или угощением, пригласить их на пикник во дворе или вместе приготовить шашлыки. Также в праздник можно организовать субботник и всем вместе убрать придомовую территорию. Если у вас и соседей есть дети - они могут вместе поиграть на площадке.

В наше время у многих людей есть соседские чаты в соцсетях. В честь праздника можно поздравить соседей в чате.

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