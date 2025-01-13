Какой церковный праздник отмечают верующие 14 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

14 января по новому церковному календарю вспоминают святую равноапостольную Нину. В народном календаре - Нинин день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 января (27 января по старому стилю) - день святой Нины, просветительницы, которая привела народ Иверии к христианству.

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Нина жила в конце III века - начале IV века. Родилась она в Каппадокии, в знатной и благочестивой семье. Ее отец Нины был родственником святого Георгия Победоносца, а мама - сестрой патриарха Иерусалимского. Когда Нине исполнилось 12 лет, ее семья переехала в Иерусалим, где отца благословили на отшельничество. Мать девочки стала диаконисой при храме Гроба Господня, а воспитывала Нину благочестивая старица. Девушка с юности изучала Священное Писание, а после рассказов старицы об Иверии (нынешней Грузии) Нина решила поехать туда и рассказать ее жителям о Спасителе.

По преданию у Нины было видение - ей явилась Матерь Божия и вручила ей крест из виноградных лоз. Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, девушка бежала в Иверию. Там она скоро стала известной: по ее молитвам совершалось множество исцелений местных жителей. Нина весь край обошла с проповедями, ей удалось обратить в христианство самого царя Мероя. Тогда он пригласил из Константинополя епископа и священников и построил первый в Иверии храм во имя святых Апостолов.

В Грузии святую равноапостольную Нину почитают как просветительницу, которая принесла в страну православие.

Какой церковный праздник 14 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Обрезание Господнеи день памяти Василия Кесарийского (Великого). Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 января

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и урожае:

закат красного цвета - к урожаю пшеницы и гороха;

снег пошел - к богатству, дождь - к неурожаю;

эхо далеко слышно - будут сильные морозы;

сильный ветер разыгрался - к урожаю фруктов.

В народе 14 января - Нинин день, его традиционно посвящают уходу за домашней скотиной, особенно коровами. Считается, что коровье молоко сегодня имеет целительную силу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 января церковь порицает лень, зависть, жадность, месть. Нельзя отказывать в помощи, ругаться и повышать голос, сквернословить, сплетничать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют давать в долг деньги (чтобы не остаться "на бобах"), стричься и обижать животных.

Что можно делать 14 января

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к равноапостольной Нине - просят избавить от бед и скорбей, вразумить врагов. Считается, что святая помогает во всех добрых начинаниях и делах.

14 января принято наводить порядок в доме, заканчивать начатые дела, можно стирать и рукодельничать. Считается, кто с раннего утра примется за дела, тот будет удачлив весь год. Тем, у кого есть домашние животные, следует уделить им особое внимание: почистить хлев, клетки и т.п., вкусно накормить. Согласно поверью, натуральное коровье молоко (еще лучше, если парное), выпитое сегодня, может исцелить от самых тяжелых недугов.

Кто отмечает день ангела 14 января

Именины сегодня по церковному календарю у Марка, Сергея, Павла, Нины, Степана, Ильи, Андрея.

По старому стилю день ангела у Григория, Петра, Трофима, Платона, Николая, Ивана, Вячеслава, Богдана, Александра, Федота, Василия.

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