Какой церковный праздник отмечают 9 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

9 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого мученика Евпсихия и святого преподобномученика Вадима. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 9 апреля по старому стилю.

9 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 апреля по новому стилю (22 апреля по старому) - день памяти святого мученика Евпсихия и преподобномученика Вадима архимандрита и семь его учеников.

Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской. Его семья была знатной, сам он воспитывался в христианских традициях и женился на христианке. Так случилось, что во время его свадьбы язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне в ее кессарийском храме. Евпсихий собрал народ и разрушил этот храм, а после этого раздал все свое имущество и приготовился ждать свое наказание.

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Император Юлиан необычайно разозлился, когда узнал о разрушенном храме Фортуны и в отместку наказал весь город: одних - казнил, других - отправил в ссылку и на военную службу, у церквей забрал их имущество. Города лишили его названия - Кесария (в переводе означает "царственный") и статуса, а нарекли его простым селением Маза. Жителей обложили тяжелой данью. Евпсихия же сначала заставляли принести жертву идолам, но тот отказывался. Тогда святого пытали, после чего он погиб мученической смертью. Когда во время похода на персов погиб и сам император, кесарийцы построили храм над гробом Евпсихия. Мощи святого обладали чудодейственной силой и исцеляли людей.

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Преподобномученик Вадим жил в персидском городе Вифлапате в IV веке. Недалеко от города он построил монастырь и жил там как монах. Во времена гонения на христиан Вадим попал под преследование, его и семь его учеников схватили и требовали предать веру.

Четыре месяца их мучили и один из приближенных правителя - князь Нирсан - не выдержал и отрекся от Христа. Ему обещали свободу взамен на то, что он казнит Вадима. Князь, раздираемый противоречиями, выполнил требование, но не смог с этим жить и сразу же покончил с собой. Ученики Вадима вышли из тюрьмы после смерти правителя.

Праздник 9 апреля по старому стилю - день памяти мученицы Матроны Солунской.

О чем говорят приметы на 9 апреля

В народном календаре 9 апреля - праздник Вадим Ключник. Приметы этого дня говорят о будущем урожае и погоде:

день выдался ветреный и туманный - будет богатый урожай;

облака синего цвета - жди дождя и тепла;

зацвели одуванчики - установится теплая погода.

погода меняется - лето будет засушливым.

В этот день принято собирать березовый сок: согласно примете, если сока много, то лето будет ненастным и прохладным.

Что можно делать 9 апреля

У святых этого дня просят помощи избавиться от гордыни и корысти, обрести душевную стойкость. Святой Вадим является небесным покровителем тех, кто носит это имя.

Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища без масла.

По народной традиции в этот день чистят источники (ключи), отсюда и название дня - Вадим Ключник. Считается, что если умыться и напиться родниковой воды, можно укрепить здоровье.

Что нельзя делать 9 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, скандалить, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне.

Народные приметы не велят в этот день долго спать - можно проспать свое счастье. Также нужно бережно обращаться с водой - считается, что если пролить ее, то можно навлечь беду.

9 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Вадим.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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