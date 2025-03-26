Какой церковный праздник отмечают верующие 27 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 марта по новому церковному календарю чтут память мученицы Матроны Солунской. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 марта (9 апреля по старому стилю) - день памяти Матроны Солунской, жившей в III-IV веках, и пострадавшей за христианскую веру.

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Матрона жила в Салониках и была рабыней иудейки Павтилы. Та заставляла свою служанку отказаться от христианства, но Матрона все время отказывалась, за что терпела побои. По приказу хозяйки ее связывали и запирали в каморке, но удивительным образом каждый раз находили развязанной и в молитве. Тогда женщину так сильно избили, что она умерла. Похоронили Матрону христиане, а позже епископ Александр Солунский построил на честь мученицы церковь и перенес туда ее чудотворные мощи.

Какой церковный праздник 27 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Венедикта, а также благоверного великого князя Киевского Ростислава. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 марта

В народе 27 марта - праздник Матрена Настовица, который прозвали так за обычай отбеливать ткани на снегу - "насте".

Приметы дня предсказывают погоду и каким будет урожай:

утром иней и туман - год будет урожайный;

на небе нет ни облачка - к урожаю ягод;

птицы высоко летают - дождя не будет;

если сегодня тепло, то и лето будет жаркое.

По народным поверьям в этот день нужно помолиться о хорошем урожае.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, зла, сквернословия. Не следует лгать, лениться, отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: день считается опасным для ссор - они могут затянуться надолго. Также народные приметы запрещают в этот день бездельничать - Матрона Солунская любила работать, поэтому помогает трудолюбивым.

Что можно делать 27 марта

Матрона Солунская считается покровительницей девушек и женщин. В православный праздник сегодня женщины просят у святой благословение на труд, обращаются с просьбами укрепить семью, помочь в делах и ведении хозяйства.

По народным обычаям день считается благоприятным для любой домашней работы: можно делать уборку, стирать, чистить посуду. В старину в это время также собирали старые вещи и сжигали их - считалось, что таким образом можно избавиться от всех невзгод.

Кто отмечает день ангела 27 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Александр, Иван, Павел.

По старому стилю день ангела у Венедикта, Ростислава, Михаила и Феодосия.

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