Сегодняшняя дата связана с несколькими любопытными народными обычаями.

Сегодняшняя дата богата уникальными народными обычаями и приметами. Мы рассказали интересные факты об этом дне - чего нельзя делать, у кого именины и какой праздник 9 апреля наступает в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Евпсихия и архимандрита Василия. По старому календарю верующие чествуют мученицу Матрону Солунскую и затворника Иоанна Прозорливого Египетского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились сегодня художник Степан Кириченко, режиссер Игорь Подольчак, участник российско-украинской войны и Герой Украины Константин Мрочко.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне наступает 9 апреля праздник Всемирный день антиквариата. Его отмечают все любители давних вещей, имеющих художественную или историческую ценность. Антикварные магазины и музеи в честь праздника проводят различные акции.

Другие известные сегодня праздники мира - День финского языка, День ASMR, День розового цвета, День национального единства Грузии, День библиотекаря США.

Среди выдающихся мировых деятелей родились 9 апреля полководец Тамерлан, фольклорист Єлиас Леннрут, поэт Шарль Бодлер, фотограф Эдвард Майбридж, актеры Жан-Поль Бельмондо и Деннис Квейд.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Вадим Ключник. Наши предки в этот день копали колодцы и набирали воду из источников. По давним приметам, вся родниковая вода 9 апреля становится целебной, и её можно использовать для умывания и питья. Таким образом можно исцелить даже хронические болезни.

Счастливой приметой сегодня будет проявить милосердие, сделать безвозмездное доброе дело или пожертвовать милостыню. А вот гордыня и высокомерие будут наказаны.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. В этот день нельзя проявлять высокомерие и судить других людей. Также нельзя долго спать и весь день бездельничать, иначе в дальнейшем в делах будут неудачи.

Об этом дне известны такие погодные приметы:

птицы низко летят - к сухой погоде, роются в земле - к похолоданию;

если лужи и озера покрылись льдом, то морозы задержатся ещё на неделю;

ночью не видно звезд - скоро потеплеет;

если береза дает много сока, то будет прохладным лето.

Погода 9 апреля в Украине будет немного теплее, чем в предыдущие дни, но всё же холодной как для апреля. Небольшие дожди ожидаются в Сумской и Херсонской областях.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Вадим и Гавриил.

По старому стилю в праздник 9 апреля поздравляют обладателей имен Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

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