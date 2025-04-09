Сегодняшняя дата богата уникальными народными обычаями и приметами. Мы рассказали интересные факты об этом дне - чего нельзя делать, у кого именины и какой праздник 9 апреля наступает в Украине и в мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Евпсихия и архимандрита Василия. По старому календарю верующие чествуют мученицу Матрону Солунскую и затворника Иоанна Прозорливого Египетского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных праздников сегодня в Украине нет.
Из выдающихся украинцев родились сегодня художник Степан Кириченко, режиссер Игорь Подольчак, участник российско-украинской войны и Герой Украины Константин Мрочко.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне наступает 9 апреля праздник Всемирный день антиквариата. Его отмечают все любители давних вещей, имеющих художественную или историческую ценность. Антикварные магазины и музеи в честь праздника проводят различные акции.
Другие известные сегодня праздники мира - День финского языка, День ASMR, День розового цвета, День национального единства Грузии, День библиотекаря США.
Среди выдающихся мировых деятелей родились 9 апреля полководец Тамерлан, фольклорист Єлиас Леннрут, поэт Шарль Бодлер, фотограф Эдвард Майбридж, актеры Жан-Поль Бельмондо и Деннис Квейд.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Вадим Ключник. Наши предки в этот день копали колодцы и набирали воду из источников. По давним приметам, вся родниковая вода 9 апреля становится целебной, и её можно использовать для умывания и питья. Таким образом можно исцелить даже хронические болезни.
Счастливой приметой сегодня будет проявить милосердие, сделать безвозмездное доброе дело или пожертвовать милостыню. А вот гордыня и высокомерие будут наказаны.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. В этот день нельзя проявлять высокомерие и судить других людей. Также нельзя долго спать и весь день бездельничать, иначе в дальнейшем в делах будут неудачи.
Об этом дне известны такие погодные приметы:
- птицы низко летят - к сухой погоде, роются в земле - к похолоданию;
- если лужи и озера покрылись льдом, то морозы задержатся ещё на неделю;
- ночью не видно звезд - скоро потеплеет;
- если береза дает много сока, то будет прохладным лето.
Погода 9 апреля в Украине будет немного теплее, чем в предыдущие дни, но всё же холодной как для апреля. Небольшие дожди ожидаются в Сумской и Херсонской областях.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины отмечают Вадим и Гавриил.
По старому стилю в праздник 9 апреля поздравляют обладателей имен Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.