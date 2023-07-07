8 июля в православной церкви вспоминают двух святых - Петре и Февронии. В народе этот день прозвали Петр и Феврония, Феврония Русальница. Кем были святые, о чем у них просят и что запрещено делать супругам в этот день - рассказываем в материале.
8 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
У православных святых Петра и Февронии удивительная история любви.
По преданию, однажды княжеский сын Петр заболел - так сильно, что никто из лекарей не мог ему помочь. Тогда Петру приснился сон, что его сможет вылечить девушка из простого народа по имени Феврония. Девушку нашли, привели к молодому человеку и он пообещал жениться на ней, если та его вылечит. Петр выздоровел и забыл об обещании. Но вскоре снова заболел - и вновь пришлось звать Февронию. Когда молодой человек выздоровел, то уже сдержал свое слово.
Боярам это не понравилось - тогда Петр отказался от власти и ушел вместе с супругой. Но вскоре князя вернули обратно. Петр и Феврония прожили долгую и счастливую жизнь, а в старости ушли в монастырь и просили Господа умереть в один день. Так и случилось - они умерли 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.
Святых Петра и Февронию считают покровителями семьи. Почитают их 8 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать святых будут 25 июня.
Народные приметы на 8 июля
По приметам дня судили о том, какой будет погода и урожай грибов и меда:
- если в этот день жарко - такая погода будет еще 40 дней;
- радуга над водоемом - пойдет дождь;
- дождь идет - будет много меда;
- день выдался сухой и жаркий - грибов летом будет мало;
- клевера много - месяц будет дождливый.
В народе этот день также называют Феврония Русальница - согласно поверью, русалки водят хороводы, поэтому нужно быть осторожным при купании.
8 июля - что сегодня нельзя делать
В день Петра и Февронии много запретов. В основном они касаются супругов и влюбленных. В этот день запрещается:
- ругаться супругам или влюбленным - расстанутся навсегда или долго не смогут помириться;
- готовить выпечку и замешивать тесто - к финансовым трудностям;
- переезжать и переставлять мебель - будут неприятности;
- работать в огороде или саду - ничего не вырастет;
- рукодельничать - вещи быстро придут в негодность;
- венчаться - продолжается Петров пост 2023, но для женитьбы и обручения это один из самых удачных дней.
Также на Петра и Февронию нельзя супругам пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой - на ровном месте разгорится скандал и надолго затянется.
Что можно делать 8 июля
В день Петра и Февронии можно пойти в храм и помолиться святым. У них просят укрепить брак, молятся, чтобы Господь послал детей. Незамужние девушки просят помощи найти достойного жениха.
В этот день супругам нужно заняться какой-то совместной работой - тогда в доме будет царить любовь и согласие. Считается, что если 8 июля попросить руки, то брак будет долгим и крепким. Также в этот день ходят в гости к родственникам или приглашают их к себе. На Петра и Февронию принято дарить женам, любимым и подругам ромашки - они считаются символом любви и верности.
8 июля в Украине отмечают День семьи 2023.