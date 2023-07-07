Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

8 июля в православной церкви вспоминают двух святых - Петре и Февронии. В народе этот день прозвали Петр и Феврония, Феврония Русальница. Кем были святые, о чем у них просят и что запрещено делать супругам в этот день - рассказываем в материале.

8 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

У православных святых Петра и Февронии удивительная история любви.

По преданию, однажды княжеский сын Петр заболел - так сильно, что никто из лекарей не мог ему помочь. Тогда Петру приснился сон, что его сможет вылечить девушка из простого народа по имени Феврония. Девушку нашли, привели к молодому человеку и он пообещал жениться на ней, если та его вылечит. Петр выздоровел и забыл об обещании. Но вскоре снова заболел - и вновь пришлось звать Февронию. Когда молодой человек выздоровел, то уже сдержал свое слово.

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Боярам это не понравилось - тогда Петр отказался от власти и ушел вместе с супругой. Но вскоре князя вернули обратно. Петр и Феврония прожили долгую и счастливую жизнь, а в старости ушли в монастырь и просили Господа умереть в один день. Так и случилось - они умерли 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.

Святых Петра и Февронию считают покровителями семьи. Почитают их 8 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать святых будут 25 июня.

Народные приметы на 8 июля

По приметам дня судили о том, какой будет погода и урожай грибов и меда:

если в этот день жарко - такая погода будет еще 40 дней;

радуга над водоемом - пойдет дождь;

дождь идет - будет много меда;

день выдался сухой и жаркий - грибов летом будет мало;

клевера много - месяц будет дождливый.

В народе этот день также называют Феврония Русальница - согласно поверью, русалки водят хороводы, поэтому нужно быть осторожным при купании.

8 июля - что сегодня нельзя делать

В день Петра и Февронии много запретов. В основном они касаются супругов и влюбленных. В этот день запрещается:

ругаться супругам или влюбленным - расстанутся навсегда или долго не смогут помириться;

готовить выпечку и замешивать тесто - к финансовым трудностям;

переезжать и переставлять мебель - будут неприятности;

работать в огороде или саду - ничего не вырастет;

рукодельничать - вещи быстро придут в негодность;

венчаться - продолжается Петров пост 2023, но для женитьбы и обручения это один из самых удачных дней.

Также на Петра и Февронию нельзя супругам пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой - на ровном месте разгорится скандал и надолго затянется.

Что можно делать 8 июля

В день Петра и Февронии можно пойти в храм и помолиться святым. У них просят укрепить брак, молятся, чтобы Господь послал детей. Незамужние девушки просят помощи найти достойного жениха.

В этот день супругам нужно заняться какой-то совместной работой - тогда в доме будет царить любовь и согласие. Считается, что если 8 июля попросить руки, то брак будет долгим и крепким. Также в этот день ходят в гости к родственникам или приглашают их к себе. На Петра и Февронию принято дарить женам, любимым и подругам ромашки - они считаются символом любви и верности.

8 июля в Украине отмечают День семьи 2023.

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