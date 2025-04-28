Узнайте, что за праздник 28 апреля отмечают украинцы и кого надо поздравить с именинами.

Сегодняшняя дата связана с несколькими интересными обычаями и торжествами. Узнайте, какой праздник 28 апреля отмечается в мире и Украине, что строго запрещено делать и какие известны приметы о погоде в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. У православных начинаются Проводы или Радоница 2025 - период почитания умерших близких. По старому календарю верующие чтят киевского князя Мстислава Владимировича и Вышгородскую икону Богоматери.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День охраны труда. Торжество учреждено в 2006 году в одну дату с международным. Его цель - добиться улучшения санитарных условий работников и снижения смертности на рабочем месте.

Из выдающихся украинцев родились 28 апреля певец Марк Полторацкий, художник Николай Ивасюк, математик Георгий Вороной, художник-монументалист Модест Сосенко, бандурист Петр Китастый.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 28 апреля праздник Всемирный день памяти жертв труда. По инициативе ООН чествуют всех людей, которые погибли на рабочем месте. Это особенно актуально для таких профессий, как шахтеры, лесорубы, строители, рыбаки, пожарные, энергетики.

Другие известные сегодня праздники мира - День зарплаты наперед, День спасения жаб, День биологических часов, День химической безопасности, День чтения большой поэзии, День черничного пирога.

Среди мировых знаменитостей родились в эту дату король Англии Эдуард IV, 5-ый президент США Джеймс Монро, экономист Антониу де Одивьера Салазар, математик Курт Гедель, актрисы Пенелопа Крус и Джессика Альба.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Максимов день. По давним обычаям, для большого счастья и благополучия 28 апреля нужно утром умыться колодезной или родниковой водой, а также попросить прощения у тех, кого обидели. Также можно сходить на кладбище и помолиться за упокой близких.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. 28 апреля нельзя жадничать, отказывать в помощи близким, делать ремонт, стричь волосы. Во время поминания близких нельзя устраивать застолье на кладбище и негативно высказываться о погибших.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если ударил мороз, то будет хороший урожай гречки;

дует сильный ветер - к прохладному июню;

зацвела калина - пора сажать картошку и свеклу;

если появилось много пчел, то скоро потеплеет.

Погода 28 апреля принесет Украине похолодание. Ночью температура в большинстве областей опустится до 0°. Однако осадков не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины наступают у Анны, Виталия, Кирилла и Максима.

По старому стилю праздник 28 апреля отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

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