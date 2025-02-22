Какой церковный праздник отмечают верующие 23 февраля, что нельзя делать, у кого именины.

23 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Сегодня же - Неделя мясопустная, о Страшном суде. В народе день прозвали "Кислые девки". Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 февраля (8 марта по старому стилю) - день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

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Поликарп родился и жил в I-II веках, на территории современной Турции. Он был сиротой, воспитывала его христианка Каллиста. Когда она умерла, Поликарп раздал имущество бедным, а сам стал аскетом.

Его учителем был апостол Иоанн Богослов. Со временем и сам Поликарп стал самым уважаемым богословом в Малой Азии. Сначала его поставили дьяконом, а затем епископом Смирны, вокруг себя он собрал много учеников.

Поликарп всю жизнь провел в служении Богу, создал "Послание к Филиппинцам". Но когда ему было 86 лет, то начались гонения на христиан - епископа также заставляли отречься от Христа, а когда он отказался, то святого сожгли заживо.

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23 февраля в церкви проходит Неделя мясопустная, о Страшном суде. Это предпоследняя неделя (воскресенье) перед Великим постом. Называют ее Мясопустной, так как в этот день совершается заговение на мясную пищу - с понедельника мясное уже запрещается употреблять.

Неделя о Страшном суде называется потому, что на литургии в этот день читается Евангелие о Страшном суде и Втором пришествии Христа, чтобы судить живых и мертвых.

Какой церковный праздник 23 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, а также чудотворной иконы Божией Матери "Огневидная". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 февраля

В народном календаре 23 февраля - праздник "Кислые девки". По народной примете, если до этого дня девушка не обручилась, то может до самого лета просидеть в девках и "киснуть".

Много примет дня связано с птицами:

слышен стук дятла - весна будет поздней;

воробьи начали вить гнезда - холодов больше не будет;

голуби воркуют - к хорошей и ясной погоде;

сорока спряталась под крышу - к метели.

Считается, что если в этот день выпал туман, то лето будет сырым и дождливым.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 23 февраля, как и в любой другой день, нельзя ругаться, сплетничать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет сплетни и ложь, а также лень, жадность, зависть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: девушкам не следует этот день проводить в чисто женской компании, чтобы не остаться одинокой. Не советуют сметать паутину в доме и убивать пауков - иначе не будет счастья, а также ходить в старых вещах.

Что можно делать 23 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Поликарпу, как кходатаю за нас перед Господом - просят у него помощи в воспитании детей. Также считается, что святой может исцелить от болезней.

По старинной традиции сегодня незамужним девушкам, чтобы скорее выйти замуж, нужно испечь пирог и угостить им незамужних подруг.

Кто отмечает день ангела 23 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Климент, Иван, Сергей, Кузьма, Алексей, Михаил, Моисей, Николай, Александр.

По старому стилю день ангела у Анны, Антония, Аркадия, Валентины, Василия, Галины, Геннадия, Григория, Ивана, Луки, Марка, Петра, Прохора.

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