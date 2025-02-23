Дата 23 февраля интересна многими народными обычаями и запретами.

Сегодняшняя дата славится несколькими народными обычаями и днями рождения выдающихся людей. Мы рассказали все интересные подробности об этом дне - какой праздник 23 февраля отмечают в Украине и в мире, какие есть запреты и украинские народные обычаи.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Поликарпа Смирнского. Также в этот день наступает Мясопустная неделя 2025 - последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо. По старому календарю верующие вспоминают преподобного Прохора Киево-Печерского и икону Богоматери "Огневидная".

Ранее мы писали подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет. Некоторые люди ошибочно думают, что 23 февраля наступает День защитника отечества. На самом деле в нашей стране нет и никогда не было такого праздника, а украинских защитников и защитниц чествуют 1 октября.

В эту дату родились такие известные украинцы: поэт Василий Капнист, педагог Эдвард Харкевич, художник Казимир Малевич, писатель Николай Шпак, певица Елизавета Чавдар, третий президент Виктор Ющенко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире наступает 23 февраля праздник День игры в теннис. Все любители этого вида спорта проводят сегодняшнюю дату за любимым хобби.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День взаимопонимания и мира, День дизельного Двигателя, День керлинга, День бананового хлеба.

Из выдающихся мировых личностей в эту дату родились предприниматель Майер Ротшильд, биохимик Казимек Функ, кинорежиссер Виктор Флеминг, актриса Эмили Блант.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Кислые девки. В давние времена незамужние девушки старались найти пару до начала Великого поста, иначе весь год им быть одинокими.

Родителям сегодня желательно провести день вместе с детьми. Тогда между ними будет гармония и взаимопонимание. Святому Поликарпу молятся о детском счастье и благополучии.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о запретах этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. 23 февраля нельзя обижать детей, вспоминать их старых ошибки и сравнивать с другими. Также под запретом сегодня лень, безделье, сплетни и пустые разговоры.

Погодные приметы про этот день следующие:

иней на деревьях предвещает дождливую весну;

прогремел гром - к сильному ветру;

прилетели аисты - к ранней весне;

если кошка прячется в теплое место, то скоро похолодает.

Погода 23 февраля в большинстве украинских областей будет ясной и сухой. Ночью ожидаются заморозки, но днем температура поднимется до значения около нуля.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 23 февраля наступает у обладателей имён Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

По старому стилю праздник 23 февраля отмечают Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина.

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