Какой церковный праздник отмечают 10 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

10 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, а также отмечают день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Огневидная". В народе день прозвали Прохор Весновей. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 февраля (23 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, который жил на рубеже XI-XII веков.

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Прохор был монахом в Киево-Печерском монастыре. Его называли Прохор Лебедник - он собирал лебеду, перетирал ее в муку и готовил из нее хлеб. Кроме него, воды и просфоры больше ничего не ел. Когда начался голод, то по примеру Прохора многие также начали печь хлеб из лебеды. Но он получался горьким - тогда монах отдавал людям свой хлеб и благословлял. Оказалось, что после такого благословения хлеб приобретает медовый вкус.

Известен еще один чудесный случай, когда в Киеве не стало соли. Тогда Прохор попросил собрать пепел из келий и превратил его в соль: чем больше этой соли раздавали людям, тем больше ее становилось. Это не понравилось торговцам - князь Святополк приказал отобрать у монастыря мешки с солью, но, когда их потом открыли, то внутри оказалась зола. Разгневанный князь приказал выбросить мешки - и они снова наполнились солью. Святополк узнал, что за этим стоит Прохор-чудотворец, пришел в Киево-Печерский монастырь и помирился со святым и покаялся. С тех пор Святополк стал особенно религиозен, а когда Прохор умер, то князь лично отнес тело святого в пещеру и положил его в гроб.

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История написания иконы Божией Матери "Огневидная", к сожалению, неизвестна. Образ явился в 598 году, но где именнно - история умалчивает. Божия Матерь на этой иконе изображается без Младенца Иисуса, в одежде густо-красного цвета, из-за чего ее и назвали "Огневидной". Считается, что красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за человеческие грехи.

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С сегодняшнего дня также начинается сплошная седмица (неделя), которая продлится до 16 февраля. Сплошными седмицами в церкви называют недели, когда православным разрешено употреблять любые продукты. То есть, таким образом дают небольшую передышку перед постом. Всего в церковном календаре есть пять сплошных седмиц:

Святки - с Рождества до Крещения;

Неделя мытаря и фарисея - за две недели до Великого поста;

Сырная неделя (Масленица) – неделя перед Великим постом;

Светлая (или Пасхальная) - неделя после Пасхи;

Троицкая - неделя после Троицы.

В это время, однако, церковь советует избежать употребления алкогольных напитков.

Какой церковный праздник 10 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема, Киево-Печерского, епископа Переяславского и преподобного Ефрема Угрина, Новоторжского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 февраля

В народе 10 февраля - праздник Прохор Весновей. Считается, что с этого дня морозы слабеют, а погода окончательно поворачивается на весну:

пришел Прохор - весна заглянула во двор;

если в этот день и всю следующую неделю мороз - в марте будет тепло.

В народе говорят: "На Прохора февраль хоть злится, но весну чует".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 10 февраля, как и в любой другой день, церковь порицает лень, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Не следует ругаться, отказывать в помощи, обижать животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что любая ложь 10 февраля может принести крупные неприятности. Также в этот день не принято устраивать обильных застолий или гуляний, а играть свадьбу на Прохора - к несчастливому браку.

Что можно делать 10 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к образу Божией Матери "Огневидная", который считают чудотворным - верят, что он может исцелить человека от различных тяжких болезней, уберечь от негативного влияния извне, помочь успешно родить здорового малыша, а также прекратить войну и сохранить жизнь воинам. Также у иконы принято молиться о том, что выходит за пределы человеческих способностей.

В народе 10 февраля считается хорошим днем для лечения и примирения.

Кто отмечает день ангела 10 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Лука, Марк, Пётр, Прохор.

По старому стилю день ангела у Владимира, Георгия, Ефрема, Игнатия, Ольги, Федора.

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