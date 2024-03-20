Какой церковный праздник отмечают 21 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

21 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Кирилла, епископа Катанского, и святителя Фому, патриарха Константинопольского. В народном календаре - Фомин день. О его запретах и приметах и что отмечают в церкви 21 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

21 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 марта по новому стилю (3 апреля - по старому) - день памяти святителя Кирилла и святителя Фомы.

Святитель Кирилл родился в Антиохии (сейчас это территория Турции) и жил в І-ІІ веках. Он был учеником апостола Петра и вместе с ним странствовал. Вместе они приехали на Сицилию, в город Катанию, где Петр поставил Кирилла епископом.

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Святитель мудро управлял паствой, был благочестивым и получил от Господа дар чудотворения. Например, известен случай, когда по его молитве вода в источнике из горькой стала питьевой. Это чудо многих язычников обратило к христианству. Умер Кирилл в глубокой старости, похоронен в Сицилии.

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Святитель Фома жил в VI-VII веке, в Константинополе. Сначала он был диаконом, а затем ризничим в храме Святой Софии. После смерти святого патриарха Кириака в 607 году, Фому поставили новым патриархом.

По преданию в эти годы в Галате (малая Азия) явилось знамение: во время крестного хода тяжелые кресты вдруг без причины стали ударяться друг о друга и разламываться. Патриарх обратился к прозорливцу - преподобному Феодору Сикеоту за разъяснением. Тот сказал, что церковь ожидают раздоры и беды, а империю - нашествия варваров. Фома решил, что не сомжет выдержать испытаний и попросил преподобного Феодора помолиться, чтобы Господь его душу взял раньше.

Умер патриарх в 610 году, а вскоре Византии пришлось воевать с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень захватили и увезли в Персию. Таким образом все предсказанное сбылось. Святыню вернули только при следующем императоре.

Праздник 21 марта по старому стилю - день памяти преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

О чем говорят приметы на 21 марта

В народном календаре 21 марта - праздник Фомин день или Катаник. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:

гром в этот день слышно - год выдастся очень урожайным;

у березы много сока - лето будет дождливым;

появились комары - скоро потеплеет;

небо ясное - пойдет теплый дождь.

Также погоде 21 марта говорит о том, каким будет лето.

Что можно делать 21 марта

Святым дня молятся о защите, исцелении, помощи в укреплении веры, просят дать сил вынести жизненные невзгоды и молить Бога о нас.

Народные приметы советуют в этот день сделать уборку - считается, что, выметая сор, можно избавиться даже от серьезных болезней. Также в 21 марта хорошо мириться с теми, с кем долго были в ссоре.

Что нельзя делать 21 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

Народные приметы категорически запрещают ругаться с кем-либо или желать зла - вскоре плохое вернется обратно.

21 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл, Фома, Филимон и Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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